Hits, Hits, Hits - eine Band erlebt einen weiteren Frühling.

Völlig unbegreiflich, in welchen Jungbrunnen die Musiker von ECLIPSE zuletzt gefallen sind, doch nach dem furiosen letzten Album und dem thematisch angegliederten Nachfolger, hat die Band in kürzester Zeit ein neues Zeitalter eingeläutet, in dem nicht nur die besten Eigenschaften der Vergangenheit, sondern auch einige zeitgemäße Facetten zusammenfinden und die Hookline-Dichte noch einmal enorm verschärfen. Bereits auf "Megalomanium" haben die Skandinavier im vergangenen Jahr ein echtes Hitfeuerwerk abgebrannt, sich aber noch einige Trümpfe in der Hinterhand bewahrt, um kurz darauf noch intensiver, noch melodischer und insgesamt noch stärker nachzulegen. Dabei ist der neue Release bereits der elfte in knapp drei Dekaden.



Doch an das vorzeitige Rentendasein oder eine altersbedingte Teilzeit ist bei ECLIPSE keinesfalls zu denken. Die Band hat zuletzt frische Energie getankt, einige Stellschrauben noch einmal angezogen, hier und dort auch einige moderne (um nicht zu sagen Pop-affine) Elemente zugelassen, dabei aber so viel Schwung aufgenommen, dass selbst eine gewisse Massentauglichkeit hier in keinster Weise zum Ausschlusskriterium werden darf. Die Power, die bereits der Opener 'Apocalypse Blues' mitbringt, ist beeindruckend. Peppige Melodic-Rocker wie 'Until The War Is Over' und 'All I Want' bewerben sich für weitere Auskopplungen, mit 'Falling To My Knees' und dem kompakten 'Pieces' stehen weitere Hymnen sofort bereit, zusätzlichen Kleber in den Ohrmuscheln zu installieren, um die Nummern von "Megalomanium II" möglichst lange in den Ohren anzuheften.



Die Schweden gönnen ihrem Publikum diesmal keine Pause, definieren die ihnen vertraute Eigenständigkeit noch einmal neu und präsentieren sich als eine Art Blaupause modern aufgemachten, klassischen Melodic Rocks. Dass am Ende alle elf Nummern das Zeug haben, ins Live-Set von ECLIPSE zu geraten, zeigt ganz deutlich, dass die Band im vermeintlichen Herbst ihrer Karriere noch einmal einen extrem sonnigen Frühling erlebt. War "Megalomanium" schon ein wirklicher Kracher, ist der direkte Nachfolger nun noch mal ein klares Ausrufezeichen - und ein Pflichtwerk ohne Wenn und Aber!