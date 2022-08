Gelungener Vorgeschmack, man reiche den Langspieler!

Aus Portland, Oregon stammt dieses Trio, das seine Musik als Mixtur aus Classic, Hard und Progressive Rock mit einer zusätzlichen Dosis Heavy Metal bezeichnet. Damit liegt die 2010 gegründete Formation auch definitiv nicht falsch, denn der vorliegende Vorgeschmack auf das dritte Album der Band, lässt in der Tat alle erwähnten Genres erkennen.

Tonangebend ist bei EARTH TO ASHES ganz offenbar Matt Dorado, der Gitarre spielt und singt. Während seine Stimme ganz ordentlich klingt, er jedoch mit Sicherheit nicht zu den Großen der Zunft zählt, liefert er an der Sechssaitigen neben den lässigen Riffs, die diese Nummer prägen, auch mehrfach imposante Soli.

Die lassen in erster Linie den Einfluss der "alten Helden" des Hard Rock erkennen, haben aber auch einen markanten Blues-Background. Das trifft in gewisser Weise auch auf die knapp acht Minuten dieser Single zu, die mit einem Sprachintro beginnt, und sich in weiterer Folge als teils heftiger, teils schleppend-intensiver Heavy Rocker mit spielerisch elegant und fließend eingeflochtenen Schlenkern in Prog-Gefilde entpuppt.

'Dream Of A World' lässt zwar logischerweise kein Urteil zur Qualität von EARTH TO ASHES zu, macht aber definitiv Lust darauf, den nächsten Longplayer in Empfang zu nehmen!