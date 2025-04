Stumpf ist nicht immer Trumpf.

Vor drei Dekaden hätte man beim aktuellen DOSGAMOS-Album sicherlich von Modern Thrash gesprochen. die italienischen Groove-Metaller hauen auf "On Day Seven He Regretted" eine ordentliche Portion MACHINE HEAD aus ihren Seiten und haben die ersten beiden Scheiben von Robb Flynn und Konsorten sicherlich mit der Muttermilch aufgesogen. Um der Vehemenz des neuen Materials noch ein bisschen mehr Futter zu geben, hackt und brüllt sich die Truppe zeitgleich auch durch einige Metalcore-verdächtige Arrangements, die mit einigen heftigen Breakdowns und einer durchweg aggressiven Attitüde dann auch durchs Ziel geboxt werden. Daran ist im ersten Augenblick auch absolut nichts auszusetzen. Problematisch wird es nur dann, wenn das QUintett auf der Wegstrecke verpasst, hin und wieder auch mal auf alternative Pfade auszuweichen. Denn vor allem in der ersten Hälfte könnte das stampfende Geprügel auch mal ein bisschen Variation vertragen.



Doch die minimalistischen Melo-Parts, die sehr eingeschränkten clean-Vocals und die eher seltenen Tempowechsel bringen DOSGAMOS nicht so recht nach vorne, so dass auch das Gesamterleben zunächst reduzierte Freude liefert. Das auch vor dem Hintergrund, dass der südeuropäische Fünfer in Sachen Riffing und Stakkatos schon eine wirklich anständige Maschinerie aufgebaut hat. Doch das alles hilft eben wenig, wenn vergleichsweise stumpf gebolzt wird und die emotionale Kälte der acht Kompositionen zusätzlich Schranken aufbaut. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass insbesondere die Rhythmusarbeit auf "On Day Seven He Regretted" vorzüglich ist. Aber die Hindernisse lauern schließlich beim eingefahrenen Songwriting, das hin und wieder ein paar kurze Aha-Effekte aufbietet, insgesamt aber keine echten Impulse setzen kann. Genau daran muss sich DOSGAMOS am Ende des Tages eben messen lassen.



Für eine ordentliche Prügelei zwischendurch mag die Scheibe daher sicherlich geeignet sein, zumal nach 30 Minuten auch schon wieder Feierabend ist. Aber auf lange Sicht ist "On Day Seven He Regretted" dann doch zu monoton und einfach nicht mitreißend genug.