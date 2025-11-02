Die Zeitlupe in Schockstarre.

So sehr mich die lavaartigen Gitarren auf dem neuen DISPOSSESSED-Album auch beeindrucken mögen, so eintönig hat die Band den Nachfolger von "Exanimate" (2019) am Ende leider gestaltet. Der zähe Fluss, durch den die vier neuen Stücke treiben, mag sicherlich beabsichtigt sein, und er lässt sich in den ersten Minuten auch noch ganz gut an. Da die Herren aus Portland aber absolut keine Bereitschaft zeigen, das Tempo innerhalb der 32-minütigen Chose auch nur minimal anzupassen oder zu verändern, spielt es irgendwann auch keine Rolle mehr, ob die Songs fünf oder fünfzig Minuten lang sind - der Effekt wird immer derselbe sein.



Die Basisarbeit auf "Democide" ist derweil wirklich ordentlich. Der morbide Sound bietet die perfekte Umgebung für das Old-School-Gemörtel, die Grunts sind extrem tief und verstärken diesen bedrohlichen Aspekt, und zumindest am Schlagzeug geschehen aufregende Dinge - aufregende Dinge, die beim Songwriting aber nur selten Beachtung gefunden haben. Denn egal, welche Nummer man auch herauspickt, es wiederholt sich so ziemlich alles immer und immer wieder, angefangen bei den eigentlichen Grundstrukturen bis hin zu den eigentlichen Riffs, die absolut monoton marschieren und Variation schnell zum Fremdwort erklären. Das kann man über die Dauer einer einzigen Komposition ertragen und auch schätzen, auf Albumdistanz funktioniert das Ganze aber leider nicht.



Insofern kann der Grundstein gelegt und das Fundament auch prima ausgerollt sein: Wenn die Songs keinen weiteren kreativen Output fabrizieren und sich in ihrem eintönigen Doom/Death-Geschepper selbst gefangen nehmen, bleibt jegliche Spannung außen vor. Gerade Letztgenannte muss man an dieser Stelle dringend erwarten und erleben können, damit die kraftvolle Wirkung der Auftaktriffs auch bestehen bleibt und nicht schon nach kürzester Zeit versiegt. Sorry, aber das ist einfach zu langweilig.