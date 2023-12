Umfassender Re-Release eines frühen Devin-Meisterwerks.

Kaum zu glauben, dass "Infinity" von DEVIN TOWNSEND auch schon seinen 25. Geburtstag feiert. Beim ursprünglichen Release im Jahr 1998 steckte Devins Solokarriere dabei noch in den Kinderschuhen, während er primär für seine Arbeit mit STRAPPING YOUNG LAD bekannt war. Heute stehen die Vorzeichen gänzlich anders, denn wir alle lieben Hevy Devy inzwischen für seine abgedrehten, symphonischen, vetrackten und unheimlich eingängigen Alben unter eigenem Banner, mit denen er regelmäßig unseren Alltag versüßt. Umso schöner ist es nun, einen Bilck in die Vergangenheit zu werfen und sich noch einmal vor Augen zu führen, dass auch in den Neunzigern die Keimzellen für Devins variablen Sound schon vorhanden waren.



Ein schöner Touch für die Jubliäumsedition ist auf jeden Fall schon einmal das Coverartwork, wo sich Devin an PHIL COLLINS ein Beispiel genommen hat und das ikonische und schlichte Artwork noch einmal nachgestellt hat. So hübsch verpackt erreichen die Fans insgesamt zwei CDs, wobei uns die erste Disc das komplette Album in einem frischen Remastering präsentiert, während der zweite Silberling tiefer in die Archive greift und uns Demo-Versionen und Live-Mitschnitte darbietet. Oben drauf gibt es auch noch Linernotes von Devin und eine Vinyl-Auflage, die das gesamte Material auf drei LPs verpackt.



Schauen wir uns nun als erstes das reguläre Album an, bei dem es eigentlich nicht viel Neues zu berichten gibt. Musikalisch ist das Material auch über zwei Dekaden nach Erstveröffentlichung weiterhin wegweisend und klingt so frisch wie eh und je. Seien es coole Hymnen wie 'Christeen' und 'War', oder abgedrehte Ulknudeln wie 'Bad Devil' oder 'Ants', hier sitzt jeder Song und es ist schon fast unheimlich, dass Mr. Townsend bereits so früh in seiner Solo-Karriere alle Trademarks präsentiert, die er später auf einzelnen Alben teilweise ins Extrem treiben sollte. Selbst die elektronisch-poppigen Spielerein die späterere Alben wie 'Addicted' prägen und zu hartnäckigen Ohrwurm-Maschinen machen sollten, werden in einem Track wie 'Unity' vorweg genommen. Und dass Devin nicht nur ein sagenhafter Komponist ist, sondern vielleicht auch eine der vielseitigsten Stimmen im gesamten Metal-Sektor hat, war auch schon 1998 ganz klar herauszuhören. Das Remastering der Songs ist übrigens kein massiver Sprung. Ja, die Scheibe klingt etwas druckvoller und klarer, doch auch schon das Original war klanglich ein Ohrenschmaus, weshalb hier natürlich wenig Spielraum für Verbesserungen vorhanden war.



Kommen wir damit zur zweiten CD, die uns insgesamt sieben Bonustracks präsentiert. Ganz so rar, wie es den Anschein hat, ist das Material dabei aber nicht, erschienen alle Tracks doch bereits auf anderen Special Editions oder der "Christeen"-EP. Das ändern natürlich nichts daran, dass es durchaus interessant ist, dass Tracks wie 'Sit In The Mountain' oder 'Man' schon als Demosongs absolute Volltreffer sind. Da fragt man sich unweigerlich, wie viel geniales Material wohl noch irgendwo in einer von Devins Schubladen schlummert. Star der zweiten CD sind für mich aber die beiden Akustikversionen von 'Sister' und 'Hide Nowhere', die wunderschön sind und eindrucksvoll zeigen, dass Devins Musik den ganzen Pomp nicht braucht, um restlos betörend zu sein.



Die Empfehlung zum Kauf von "Infinity (25th Anniversary Release)" fällt trotzdem etwas schwer, denn wirklich viel Neues gibt es für eingefleischte Devin-Fans und Komplettisten hier nicht zu hören. Solltet ihr dieses großartige Album aber noch nicht im Schrank stehen haben oder zur Vervollständigung noch das Material der "Christeen"-EP benötigen, könnt ihr hier blind zuschlagen.