Dreckiger geht's kaum!

Womöglich wären die Herren von DEVILS CIGARETTE vor 25 Jahren wie eine Bombe eingeschlagen. In den Hochzeiten der sogenannten Schweinerock-Szene hätten die Schweden mit ihren Landsmännern von THE HELLACOPTERS und BACKYARD BABIES sicherlich ein feines Tour-Package abgegeben, das man sich mit den Kollegen von GLUECIFER weiter hätte versüßen können. Klangtechnisch schlägt das Debütalbum der Skandinavier genau in jede Phase des schmutzigen Rock & Rolls ein, kann sich aber dank einer durchweg zeitlosen Darbietung, einem effizienten High-Energy-Output und schlichtweg coolem Songmaterial auch 2024 locker behaupten - ganz abgesehen davon, dass die einstigen Protagonisten heute nicht mehr aktiv sind bzw. ihre permanente Rotzigkeit längst gegen konventionellere Noten eingetauscht haben.

Mit "I Wanna Be On TV" kombiniert DEVILS CIGARETTE jedenfalls den unvergleichlichen Drive von MOTÖRHEAD mit der Unbeschwertheit früherer KISS-Platten, addiert gerne ein bisschen THE CLASH, um den punkigen Spirit zu unterstreichen, kann sich aber trotz aller Referenzen recht schnell als eigenständige Schmutzrock-Kapelle etablieren, die auf Albumdistanz keinen Deut locker lässt und ihr straightes Highspeed-Programm bis zum Ende durchzieht. Songperlen gibt es derweil reichlich, angefangen beim noch recht beschwingten 'Last Nite In Brighton' über einprägsame Stücke wie 'Not My Life To Save' und 'Roll it Over' bis hin zu kompromisslosen Punkern wie 'You Need Me' und '(Hey Motherfucker!) Too Late', mit denen sich die schwedischen Newcomer ihren Platz in den Geschichtsbüchern des räudigen Rock & Rolls schon jetzt sichern können.

Was jetzt noch fehlt, ist eine rasch eingeschobene Club-Tour, auf der man mit einer ähnlich motivierten Performance den Schweiß literweise von der Decke tropfen lässt. Das oben angefügte Package wäre hier natürlich ein Traum, aber ganz gleich wem sich DEVILS CIGARETTE hier auch anschließen würde, man könnte sicher sein, dass die Band in jeder kleinen Kaschemme die Betriebstemperatur aufs Maximum bringen wird. Geiler Stoff, saucoole Truppe!