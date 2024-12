Industrial Metal so rau und ursprünglich wie selten.

Gut vorstellbar, dass Al Jourgensen seine helle Freude haben würde, käme er eines Tages auch mal in den Genuss von" Start The Rot". Der Einfluss von MINISTRY auf die internationale Musiklandschaft mag zwar beträchtlich gewesen sein, doch haben es in den letzten zwei Dekaden nur wenige Acts gewagt, Industrial Metal mit ähnlich verrohter Haltung und einem solch dreckigen Sound wie DEKAY abzuliefern. Die Truppe aus Baltimore wählt dabei vergleichbare ANsätze wie die nach wie vor viel zu gering geschätzte Legende. Massive Beats werden hier mit organischer Klanguntermalung ins Rund geschossen, wütende Vocals spiegeln die durchaus gesellschaftskritischen Themen der Band wider, der Fokus liegt ganz klar auf rotzigen Gitarren und nicht auf beigemischter Elektronik. Auch der Aggressionslevel ist in den acht neuen Stücken nicht minder groß wie auf den kultigen Scheiben der Industrial-Metal-Götter. Was könnte man also bemängeln?



Vielleicht die geringe Spieldauer von "Start The Rot"? Aber auch hier können die Amis mit der Intensität der neuen Stücke gegenhalten und darauf verweisen, dass die Messe vielleicht schnell, aber dennoch sehr eindrucksvoll gelesen ist, wenn die letzten Noten von 'Paradise' verklungen sind. Ist es vielleicht eine gewisse Einspurigkeit? Tja, auch hier wird DEKAY herzlich lachen können, denn auch wenn es immerzu forsch und straight zur Sache geht, verstecken die Jungs eine Menge Details in ihren Sounds, die abseits der gewaltigen Beats entdeckt werden wollen. Und die Nähe zu MINISTRY? Nun, wer sich hier beschweren mag, dem ist auch nicht mehr zu helfen - denn dieses Niveau erreichen im Industrial-Segment nur sehr wenige erlesene Combos, und DEKAY darf sich definitiv zu dieser Gruppe hinzurechnen. Mit "Start The Rot" packt die Band ein Statement aus, das mit viel Energie und reichlich Boshaftigkeit noch lange in Erinnerung bleiben wird!