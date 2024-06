Wer ich wirklich bin...

Nein, von minimaler Einsatzbereitschaft, wie uns der fünfte Defense Readiness Condition Zustand weißmachen will, ist bei DEAFCON5 überhaupt keine Spur. Die Hamburger Rocker sind mit Herzblut und Leidenschaft dabei und entführen uns mit ihrem aktuellen Rundling "Exit To Insight" durch die Zweifel des eigenen Ichs, eine verquere Reise durch das Labyrinth des persönlichen Seins. Dazu passen das Artwork und die äußerst progressive Ausrichtung der Nordköppe wie die Faust aufs Auge.

Ähnlich wie die reelle Sinnreise lebt auch das musikalische "Exit To Insight"-Abenteuer von tollen Wendungen und einer gewissen Dynamik. Die Takte werden flink gewechselt, die Rhythmen schlagen gelungene Haken und wenn DEAFCON5 mal balladesker agiert oder die hart rockende Keule schwingt, wird stets die passende Atmosphäre gefunden. Keyboard- und Synthie-Einsätze sorgen bei den einzelnen Songs für noch mehr Stimmung und Volumen, man kann sich förmlich in das Album fallenlassen.

Bei knisterndem Lagerfeuer leitet 'Prologue' die nachfolgende Geschichte ein, ehe mit 'Caught In' schon gleich das erste lichterloh brennende Highlight präsentiert wird. Tolle Melodien, die gewisse Prise Salz in der Suppe und eine nicht ganz so vorhersehbare Struktur sorgen für Spannung, der Michael Gerstle als guter Sänger seinen Stempel aufdrückt. Weiter geht es im teils stürmischen, teils hochmelodischen Takt mit 'As I Am' und sehr verträumt mit 'Disaffection', ehe mit 'Escape Route' das nächste Prog-Rock-Ausrufezeichen gesetzt wird. Einmal mehr zeigen DEAFCON5 und vor allem Gerstle, was in ihnen steckt – die Reise wird immer abenteuerlicher.

Natürlich gibt es auch im weiteren Verlauf nach dem dritten, vierten Durchgang noch Aha-Momente und Überraschungen zu entdecken, von denen vor allem 'Trip To Me' ein lautstarkes Liedchen trällern kann. Nachdem die Sinnreise sehr stimmungsvoll mit 'Who I (Really) Am' beendet wird, wächst der Wunsch, dem Album einen weiteren Durchgang zu schenken. Und gerade das ist das Besondere an "Exit To Insight": Anstatt das gesamte Pulver schon beim ersten Durchgang zu verbraten, steckt in den Songs so viel Potential, das auch noch Tage, gar Wochen später ausreicht, um das Abenteuer der eigenen Seele erneut zu starten. Fans progressiver Rocktöne, die es mal metallischer, mal verträumter, aber stets spielfreudig mögen, sollten DEAFCON5 eine Chance geben.