Ego drama.

Nicht nur, dass mir DARK TRANQUILLITY beim Konzert im Turock in Essen fein Tinnitus bescherte, die Band ließ kurz danach mit "Haven" ein Album folgen, das zu meinen absoluten Faves werden sollte. Die Melo-Deather aus Schweden boten hier einen genialen Mix aus Groove, Harmonien, glockenhellen Leads, Keyboardtupfen und harschen, aber warm tönenden Growls.

Das alles wurde zu schwindelerregend turmhohen Tracks arrangiert, denen ich vom ersten Hör an verfallen war. Die bisweilen poppige Attitüde störte mich gar nicht. Death Metal war das ohnehin nie, nur die Grunts erinnerten entfernt daran. Schon das Eröffnungstrio des Albums ballert uns Girlanden voll mit Noten um die Ohren, HÄNDEL, MOZART und MENDELSSOHN wären begeistert, aber auch Gothics oder Anhänger der SISTERS OF MERCY. Klingt steil? Ist es auch.

Das ganz wunderbar helle Intro des ersten Songs 'The Wonders At Your Feet' wurde meine Erkennungsmusik auf dem damals noch obligatorischen Anrufbeantworter. Seltsam, es so zu sagen, aber irgendwie ist diese Musikform auch beinahe tanzbar - wild und ausgelassen natürlich, klar.

Nahezu jeder Track bleibt im Gedächtnis; mitsummen oder Luftgitarre garantiert. Was waren die Schweden, Norweger und Finnen seinerzeit kreativ, das bestaune ich noch heute. Derzeit finde ich selten Musik, die so mitreißt, so ergreifend und immer noch innovativ klingt. 'The Feast Of Burden Begins' ist geschmiedet aus golden glänzendem Stahl, Magie pur.

Stanne lässt auf diesem Album nur einmal kurz seine Klarstimme hören ('Emptier Still'), verzichtet auf Stimmenwechselspiel - etwas, das ja den Vorgänger "Projector" auszeichnete. Den fand ich übrigens auch super.

'Ego Drama' ist einer meiner Hits, einer der Starsongs von DARK TRANQUILLITY. Das Intro, die Keyschleife, einsetzende Drums, die Steigerung, das Drama... genial. 'Run Down' macht genau da weiter. Was soll ich sagen: Auf der Veröffentlichung sind nur 10er zu finden. Wie sagte schon SAXON: Play it loud!