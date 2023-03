Nomen est omen.

Die Spanier von DARK EMBRACE sind schon seit Anfang der 00er Jahre im düsteren Schwermetall unterwegs, doch erst jetzt schaffen es Frontmann Oscar Rilo und Co. auf meine musikalische Landkarte. Mit 'Never Seen The Sun' haben sie im Vorfeld bereits einen mehr als verheißungsvollen Appetizer veröffentlicht, dessen melancholischer, düsterer, aber auch melodischer Refrain mir tagelang nicht mehr aus dem Kopf ging. Und nun steht mit "Dark Heavy Metal", dem dritten DARK EMBRACE-Album, auch zeitgleich die Frage im Raum, ob die Spanier dieses hohe Niveau des einen Songs auch weiterführen können.



Stilistisch bleiben sich die Spanier beim Titel treu, präsentieren uns eine – passend zur Jahreszeit – sehr dunkle Mischung aus Gothic, purem Heavy Metal und dezenten, aber kräftigen Black- und Death-Metal-Passagen, die anfangs etwas wirr wirken, nach zunehmender Spielzeit der Albumsuppe aber das Salz verleihen. Leider zünden jedoch auch dann nicht alle Songs so dermaßen gut wie eben 'Never Seen The Sun', das beginnende Titelstück oder das hochdynamische 'Personal Hell'. Denn nach diesem beginnenden Feuerwerk flacht das Niveau etwas ab, hat mit dem Schulterzucker 'Metal Is Religion' und 'This Is The Rain' trotz angenehmer Finster-Atmosphäre auch Füllmaterial zu bieten, das zwischen ansonsten guten Songs wie 'Endless Months' und 'Life And Legacy' das Hörvergnügend dezent trübt.



Auch die Idee, mit 'Bitter End' einen Uralt-Song in die Gegenwart zu hieven, ist zwar eine nette Idee, macht aber im gesamten Albumkontext den Braten auch nicht fett. So geben sich Licht und Schatten ein wenig die Klinke in die Hand, was konzeptionell dem düsteren Heavy Metal zwar gut tut, mir aber, speziell nach dem Eröffnungstrio, die Zünglein an der Waage fehlen, um "Dark Heavy Metal" auch aufgrund dieses austauschbaren Artworks in noch höheren Notenregionen einzuordnen. Nichtsdestotrotz ist mein Erstkontakt mit der Band definitiv nicht mein letzter, hat DARK EMBRACE doch stellenweise richtig starkes Material am Start.