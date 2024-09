Absolute Frischzellenkur nach einer großen Krise!

DANGER ZONE gehört zu denjenigen Acts, denen die Pandemie so richtig zugesetzt hat. Die Band konnte ihr letztes Album nicht entsprechend promoten, schrieb einige tiefrote Zahlen und verabschiedete sich in der Folge erst einmal aus der Szene. Mit dem Ende aller Restriktionen konnten sich die Italiener jedoch wieder motivieren, erneut anzugreifen und womöglich auch so manchen Verlust wieder aufzufangen. In den vergangenen zwei Jahren arbeiteten die Musiker schließlich am Material des sinnbildlich "Shut Up!" betitelten neuen Silberlings, der einerseits völlig typische DANGER ZONE-Ware liefert, insgesamt aber noch eine Spur entschlossener, ja fast schon aggressiver klingt als die letzten Platten des südeuropäischen Hardrock-Outfits. Dass die Auszeit der Truppe gut getan hat, kann man aufgrund der genannten Umstände zwar nach wie vor nicht behaupten. Doch eine gewisse Frischzellenkur war definitiv der Effekt, den das hinterlistige Virus auf die Herren übertragen hat.

Als direkte Folge hat DANGER ZONE auf "Shut Up!" auch ein echtes Hitfeuerwerk abgebrannt, das vor allem in der ersten Hälfte die Temperatur am Siedepunkt hält. Der schmissige Opener 'I Like It', das dreckige 'Evil' und die beiden groovigen Ohrwürmer 'Tell Me The Truth' und 'I Don't Care' bieten die perfekte Ausbeute zwischen klassischem Melodic Rock und durchaus schmutzigem Heavy Rock. Frontmann Giacomo Gigantelli macht zudem erneut einen richtig guten Job, kann mit seiner rauen Stimme ebenso punkten wie mit seinen emotionalen Dabietungen in Nummern wie 'Too Late' und 'Faithless Ways' und ist neben der recht rifforientierten Gitarrenarbeit auf jeden Fall eine tragende Komponente, die DANGER ZONE schnell wieder zu alten Erfolgen führen soll. Und die Chancen stehen gut, da auch die zweite Halbzeit keine Ausfälle bietet, die Band sich überdies abwechslungsreicher denn je präsentiert und es auch hier an Hits nicht mangelt; 'Hurt' und das abschließende 'Straight Down The Line' sind als weitere Highlights eine sichere Nummer und runden einen verdammt starken neuen Silberling passend ab.

Man muss das Rad sicherlich nicht immer neu erfinden, und diesen Anspruch hatten die Italiener sicherlich auch nicht. Doch im vertrauten Umfeld setzen Gigantelli und seine Mitstreiter noch einmal ganz neue Akzente und haben vielleicht sogar den besten Silberling in der langen Geschichte von DANGER ZONE komponiert!