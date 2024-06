Lass uns träumen!

Laut eigener Aussage stand DIIV noch nie vor einer solch großen Herausforderung wie bei der Fertigstellung ihres neuen Albums. Insgesamt vier Jahre hat der Prozess verschlungen, dessen grundsätzlicher Ansatz insoweit verändert wurde, dass man allen Mitgliedern beim Songwriting gleiches Mitspracherecht eingeräumt hatte. Ein Umstand, der in der Vergangenheit nicht immer so gewesen ist, der zwischenzeitlich jedoch auch so intensiv diskutiert wurde, dass die Truppe kurzzeitig vor dem Aus stand. Mit der Veröffentlichung von "Frog In Boiling Water" dürfte die Stimmung im DIIV nun aber wieder zurechtgerückt sein. Denn wenn man sich die Harmonieschleife zu Gemüte führt, die in den zehn neuen Stücken verankert wurde, scheint die basisdemokratische Herangehensweise das Gefüge am Ende sogar gefestigt zu haben.



"Frog In Boiling Water" ist dabei gar nicht von jener Mammut-Entwicklung gezeichnet, die man angesichts der zuvor beschriebenen Querelen hätte erwarten oder gar befürchten müssen. Nach wie vor präsentiert sich DIIV als melancholische Post-Rock-Kapelle, die viel Kraft aus der Alternative-Szene der 90er zieht, in den ruhigen Passagen gerne mal das RADIOHEAD-Äquivalent heraushängen lässt, an anderer Stelle aber auch den Ausläufern der Grunge-Szene einen Gruß aussendet und in diesem Spannungsfeld schlicht und ergreifend wunderschöne Melodien hervorzaubert. Immer wieder fühlt man sich an die etwas introvertierteren Kompositionen aus dem späteren SILVERCHAIR-Katalog erinnert, dann sind es wieder Parallelen zu den Indie-Pop-Größen jener Zeit, die sich in den Vordergrund drängen. Doch der charismatische Gesang, die dezente Elektronik und zuletzt die eigenwillige Darstellung verträumter Melodiebögen sind die Aspekte, die DIIV auch anno 2024 eine gewisse Unabhängigkeit bescheren und die Musiker nach zehn langen Jahren endlich in der Spitze der Bewegung ankommen lässt.



Auch wenn der Albumtitel ein wenig seltsam klingt und die Vorgeschichte dieses Albums auf eine Menge Hektik schließen lässt, ist "Frog In Boiling Water" eine Blaupause harmonischen Songwritings, dessen zerbrechlicher Charakter zuletzt auch die emotionale Nähe schafft, um sich vom neuen Material sofort wegreißen zu lassen. Stark!