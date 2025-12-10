Spannendes Album, bei dem gute Unterhaltung vorprogrammiert ist. Auch wenn es größtenteils ohne Gesang auskommt, ist es dennoch abwechslungsreich.

Anstatt mich lange mit Vorreden aufzuhalten, verweise ich einmal auf auf meinevon Mitte Oktober, in welcher ich kurz auf das bisherige Schaffen der Formation einging und die bandeigenen Aussagen zur neuen Veröffentlichung wiedergab. Mit der Vorliebe zu Giallo steht THE CYCLIST CONSPIRACY übrigens nicht alleine da, denn bereits UNCLE ACID AND THE DEADBEATS hat ihr sechstes Album diesem Thema gewidmet. Das neue Werk der Serben soll nun aber eine Sammlung von neun Themen darstellen, die Psychedelic Rock mit auf traditionellen Instrumenten des Balkans beruhender Weltmusik verbinden.'The Throat Ancestors' läuft als Opener schon mal gut in die Ohren und fängt sogleich die Aufmerksamkeit des Zuhörers ein. Da ist viel Schlagzeug und Gitarre zu hören, dafür wenig Stimme und wenn, dann eher unartikuliert, an antike Kehlgesänge erinnernd. Die am vorherrschendsten psychedelischen Elemente machen direkt neugierig auf einen Liveauftritt der Band. Der extrem kurze Nachfolgetrack, der kaum länger als eine Minute währt, legt danach noch viel wilder los, doch die französischen Lyrics stechen hervor und binden das Ganze zu einem Seil.Für das 'Nightmare Chicken' wurde ein mandolinenähnlicher Einstieg gewählt, jedoch in einer äußerst flinken Variante. Das Stück erinnert an einen eher verdrehten Italo-Western, jedenfalls sind definitiv Soundtrackvibes vorhanden, das Stück würde vermutlich auch ausgezeichnet zu einem Tarantino-Streifen passen. Sogar Bläser-Anteile kann man hier entdecken. 'Estrella Marianna' setzt das Ambiente schon eingangs mit einer schönen Westernmelodie fort, die die Weite einer Landschaft signalisiert. Schon bald wird es aber flotter und die Bläser kehren auffälliger als im vorherigen Titel zurück.'Calice Dei Fantasmi' war die erste Veröffentlichung aus diesem Album, die sofort meine Neugierde wecken konnte. Zwar ist der Synth-Anteil recht hoch, aber der Einsatz fügt sich hier gut in den reduziert beginnenden, elektronisch anmutenden und insgesamt atmosphärisch wirkenden Song. Nach einem Schrei folgen intensive Textsequenzen, die den Track perfektionieren. Das sechste Lied des Albums hat einen überraschend orientalischen Touch und wartet als Zwischenspiel mit gefälliger Melodei auf.Mit 'The House Of Dharma' kehrt die Gruppe zum Italo-Western zurück, diesmal aber fordernder als zuvor. Unerwartet taucht nach zirka dreieinhalb Minuten plötzlich eine männliche Stimme im südöstlichen Format auf. Trotzdem ist das Stück in sich stimmig. Der längste Titel 'Penga' ist ein herrlich verspielter Song, der Freude und Leichtigkeit vermittelt und zum Tänzeln anregt. Der Gesang erscheint vorerst nur stellenweise als Begleitung zu den Instrumenten, tritt im Verlauf jedoch stärker hervor, während das Lied folkiger wird. Zum Schluss kulminiert der Titel dann sogar noch in eine wilde Melange.Das letzte Stück bietet einen angenehm sanften Auskang mit Gitarren und einer Trommel statt dem Schlagzeug. Auch eine Flöte scheint mit den restlichen Instrumenten den Zuhörer gut in die Nacht entlassen zu wollen. Das tut gut, nachdem es vorher das eine oder andere Mal schwer fiel, still sitzen zu bleiben und nur zu lauschen. Das Album funktioniert live sicherlich super, lässt sich aber bestimmt auch gut beim Autofahren auf längeren Strecken hören. Somit ist es bei all dem Abwechslungsreichtum voll empfehlenswert für Interessenten der oben aufgeführten Genres.