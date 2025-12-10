CYCLIST CONSPIRACY, THE - Back to Hermetics and Martial Arts Vol.1

Back to Hermetics and Martial Arts Vol.1

Mehr über Cyclist Conspiracy, The

Genre:
Psychedelic Rock
∅-Note:
8.50
Label:
Subsound Records
Release:
14.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. The Throat Ancestors
    2. La Grande Maison De Fous
    3. Nightmare Chicken
    4. Estrella Marianna
    5. Calice Dei Fantasmi
    6. The Verdant One
    7. The House Of Dharma
    8. Penga
    9. Soften Our Evil Hearts

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren