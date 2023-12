Weit mehr als alter Wein in neuen Schläuchen.

Robert Reed, der auch bekannt ist für seine Arbeit mit MAGENTA, setzt mit seiner 1983 gegründeten Band CYAN den einmal eingeschlagenen Weg konsequent fort und veröffentlicht mit "Pictures From The Other Side" ein älteres Werk mit neuer Besetzung noch einmal. Der Original-Release stammt aus dem Jahr 1994, jetzt wurden die Songs neu arrangiert und mit bekannten Musikern aus der Prog-Szene erneut eingespielt. Diese sind Dan Nelson (GODSTICKS, MAGENTA), Peter Jones (TIGER MOTH TALES, CAMEL, FRANCIS DUNNERY'S IT BITES) und Luke Machin (MASCHINE, THE TANGENT, KARNATAKA, FRANCIS DUNNERY'S IT BITES). Die Vorgehensweise entspricht also der auf dem Vorgängeralbum "For King And Country", dessen Songs ursprünglich geschrieben wurden, als Robert Reed noch die Schule besuchte.

"Pictures From The Other Side" bietet eine Menge Material. Die CD wartet mit sechs Songs auf, von denen besonders das 17-minütige 'Nosferatu' heraussticht. Die DVD enthält diese sechs Stücke in 5.1 Surround-Qualität, zwei Promo-Videos und ein Live-Set mit Quasi-Akustik-Versionen von "For King And Country".



Mit keltischen Klängen versetzt uns 'Broken Man' in die richtige Stimmung, um die musikalische Reise gemeinsam mit CYAN anzutreten. Peter Jones führt mit seiner angenehmen und sehr gefühlvollen Stimme durch das warm und transparent klingende Album. Die gelegentlichen Gesangsbeiträge von Angharad Brinn sind dagegen eher Geschmackssache, mit ihrer klaren Stimme schmuggelt sie meiner Meinung nach etwas zu viel Lieblichkeit in das Klangbild ein. Aber das ist auch wirklich der einzige kleinere Kritikpunkt, den ich an "Pictures From The Other Side" anzubringen hätte. Das Gitarrenspiel von Robert Reed ist sehr variabel und dabei immer songdienlich. Auch die von ihm sehr geschmackvoll eingesetzten Keyboards haben Klasse, denn sie klingen immer mal wieder an den britischen Prog der 70er und frühen 80er an. Sänger Peter Jones bereichert zudem den Sound durch Saxofon- und Flötenklänge. Bass und Schlagzeug halten die Spannung immer aufrecht und tönen dabei noch exzellent.



Als großer Fan von Bram Stokers Roman "Dracula" und Friedrich Wilhelm Murnaus Filmklassiker "Nosferatu" war ich besonders gespannt auf das eingangs erwähnte Epos 'Nosferatu'. Das Stück ist stellenweise riffbetonter und rockiger als die anderen Songs. Das Theatralische, das es auszeichnet, passt dabei sehr gut zum Thema. In den ruhigeren Sequenzen erinnert 'Nosferatu' ein wenig an die frühe Phase von GENESIS. Durch den Chor und das Orchesterarrangement im Finale ist es dann nicht mehr weit bis zum Namen Carl Orff. Auch das Artwork führt uns den Vampir vor Augen. Mich erinnert er übrigens an Professor Snape.



Die live eingespielte "Quiet-Room-Session" auf der DVD ist von ausgezeichneter Klangqualität. Die weitgehend akustischen Arrangements der Songs von "For King And Country" haben durch die Beschränkung auf Gesang, Piano, E-Gitarre und Saxofon eine große Intensität. Das Material ist mehr als eine bloße Zugabe, denn es hat echten Mehrwert.



Wer sehr melodiösen, interessant arrangierten, manchmal auch opulenten und toll gesungenen Neo-Prog zu seinen Lieblingsgenres zählt, kommt an "Pictures From The Other Side" eigentlich nicht vorbei. Die CD allein lohnt schon eine Beschäftigung mit der Musik von CYAN, aber die "Quiet-Room-Session" auf der DVD sorgt zumindest bei mir für echte Begeisterung.