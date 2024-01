Die pechschwarze Definition von Intensität.

Würden sich Tom Warrior und seine Spießgesellen auf ihre alten Tage noch einmal etwas intensiver mit den dreckigen Auswüchsen des benachbarten Sludge-Genres beschäftigen, wäre nicht auszuschließen, dass sich die Legende in direkter Umgebung solcher Acts wie CRUST wiederfinden würde. Die russische Truppe ist bereits seit zehn Jahren Teil des internationalen Undergrounds, hat jüngst einen Deal bei Avantgarde Music fix machen können und ist definitiv Garant eines der wohl intensivsten Erlebnisse, die man im Grenzbereich zwischen Black Metal, Todesblei und Sludge momentan erleben kann.

Auf "Dissolution" empfiehlt sich die Band dann auch direkt mal für einen Slot beim nächsten Roadburn-Event, in dessen Portfolio CRUST wohl hineinpasst wie nur wenige ähnlich gelagerte Bands. Die Osteuropäer paaren die finsteren Emotionen und Aggressionen von Wegbereitern wie BEHEMOTH mit der Brutalität und Unverfrorenheit seeliger GOATWHORE-Releases, sind im Gedenken dabei auch immer im Dunstkreis von SOYLENT GREEN unterwegs, haben ihre Heimat aber eben doch im pechschwarzen Edelstahl gefunden, welche sie mit einigen brillanten Hymnen auch diesmal zu würdigen wissen. Alleine 'He Carries The Fog' und 'I Serve You And Oblivion' reichen zum Einstieg schon aus, um den bitterbösen Genre-Mix mit einem Kniefall zu versehen, sei es nun ob der extrem geilen Vocals oder eben doch wegen der melodischen, aber nicht zwingend einprägsamen Passagen, mit denen die Russen hier die Spannung erweitern. Doch das erste Drittel ist in der Endbetrachtung nur die Aufwärmphase für weitere Geniestreiche, die dann mit 'God Made Some Hearts Of Stone', 'The Maniac King' und dem nahezu epischen 'Blazing The Trail In The Land Of Suffering' folgen sollen - was für eine Intensität, was für eine Atmosphäre und vor allem: was für eine herausragende Performance!

Wenn nach einer knappen Dreiviertelstunde der Vorhang fällt, benötigt man erst einmal ein wenig Zeit, um die Emotionen wieder zu sortieren und das Erlebte zu reflektieren. Auch wenn CRUST im Grunde genommen gar nicht so viele Alleinstellungsmerkmale herausarbeitet, ist der Output in allen Belangen derart fantastisch, das nicht nur Freunden der angesprochenen Acts eine Gänsehaut sicher ist. Die Mischung aus dreckigem, brutalen Heavy Rock und Black Metal hatte schon immer einen besonderen Reiz; "Dissolution" erklärt in neun Akten, warum das so ist!

Anspieltipps: Blazing Trails In The Land Of Suffering, God Made Some Hearts Of Stone