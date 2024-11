Überraschungs-EP mit ordentlich Wumms.

Eine neue EP veröffentlichen? Check! Das Ganze ohne vorherige Werbemaßnahmen? Check! Den Release sogar spontan und ohne Ankündigung machen? Check! Sechs Songs in 17 Minuten präsentieren? Check! Die Hälfte der Songs in nicht mal drei Minuten herausballern? Check! Sich dabei musikalisch von seiner absolut härtesten Seite zeigen? Check!

Damit dürfte das Wichtigste zur überraschend erschienenen neuen EP "Heaven Let Them Die" von COUNTERPARTS gesagt sein. Tatsächlich haut die Combo den Zuhörenden mächtig einen vor den Latz. 'A Martyr Left Alive' beginnt mit leichten Blastbeats und lässt einem danach kaum eine Pause zum Verschnaufen. Die bereits in den letzten Jahren stark zurückgegangenen Post-Hardcore-Einflüsse, wie sie in den ersten Bandjahren beispielsweise auf "The Difference Between Hell And Home" vorhanden waren, stehen weiterhin im Hintergrund. Der Fokus liegt auf modernem Metalcore, der anspruchsvoll präsentiert wird. Dies zeigt beispielsweise 'With Loving Arms Disfigured', das vor Tempowechseln nur so strotzt.

COUNTERPARTS haut auf der EP ein starkes Riff nach dem anderen heraus. Auch an gut konstruierten Breakdowns mangelt es wahrlich nicht und Sänger Brendan Murphy dürfte erstmals auf einer Veröffentlichung komplett auf Klargesang verzichetet haben. So hart, so direkt und so kompromisslos hat man sie wahrlich noch nicht erlebt. Allerdings wäre COUNTERPARTS nicht COUNTEPARTS, wenn es sich nur um hirnloses Geballer handeln würde. In der Gruppe steckt viel zu viel Kreativität. Dies wird schon beim Opener deutlich, wenn nach dem Beginn plötzlich für einen kurzen Moment ruhige Töne von den beiden Gitarristen angeschlagen werden. Noch mehr in den Ambient-Bereich geht zum Abschluss der Titeltrack, der erstmal ganz ruhig und atmosphärisch startet, um letztlich in einem fantastisch Wutausbruch die Wende einzuleiten und die EP "Heaven Let Them Die" mit verqueren Geräuschen enden zu lassen.

Einfach mal alle seine Stärken ausgespielt? Doppel-Check! Den Fans eine überraschende Freude gemacht? Doppel-Check!