Neuauflage des 2019er Debüts.

Im Anschluss an den Release von "Pseudobiblion" ist bei CONSUMED BY VULTURES nicht mehr viel geschehen. Das Album wurde 2019 erstmalig via Rising Nemesis Records veröffentlicht und gilt auf jeden Fall als einer der ganz besonderen Momente des schweizerischen Death Metals. Ob die Pandemie oder andere Einschränkungen die Band schließlich ausgebremst haben, ist nicht überliefert. Nun jedoch hat sich die Truppe für eine neue Herangehensweise entschieden und wird in den nächsten Monaten einige Singles veröffentlichen und den musikalischen Werdegang in entsprechend kürzeren Abschnitten noch einmal dokumentieren. Zeitgleich gibt es einen Re-Release besagten Debüts, der insofern ein wenig fragwürdig ist, da das Original noch nicht lange auf dem Markt ist und dort auch noch verfügbar scheint. Sei's drum!



Denn dass dieses Kleinod für Freunde technischen Todesbleis eine kleine Offenbarung ist, ändern auch die Begleitumstände nicht. Die Band ist mit allen Wassern gewaschen, fühlt sich offenkundig in sämtlichen Tempolagen richtig wohl und pendelt in den zehn Nummern zwischen anspruchsvollem Gehacke und einigen Vollgas-Blasts, die im Falle von 'Canto II. L'albero Sacro' auch mal in einem majestätischen Finish münden. Der Schwerpunkt liegt jedoch ganz klar auf vertrackten Arrangements, radikalen Geschwindigkeitswechseln und der schieren Brutalität der zentnerschweren Grooves.



Freunde von IMMOLATION und SUFFOCATION dürften sich entsprechend schnell zurechtfinden, aber auch Liebhaber von MONSTROSITY und INCANTATION sind nach wie vor in der Zielgruppe ganz vorne dabei. Sollte man sich bis dato nicht die Mühe gemacht haben, "Pseudobiblion" seine Aufmerksamkeit geschenkt zu haben, wäre der Zeitpunkt nun absolut passend - und das nicht nur als Vorbereitung auf den angekündigten neuen Stoff von CONSUMED BY VULTURES!