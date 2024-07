Neulich am Lagerfeuer ...

Das geht durch Mark und Bein. Die fünf Jungs von THE COMMONERS haben sich dem Southern Rock mit einer amtlichen Prise Stoner und vielen Blues-Momenten verschrieben und kredenzen uns auf "Restless" die gesamte Breitseite des Südstaaten-Flairs. Das beginnt beim stimmungsvollen Artwork, wird vom wohlig warmen, positiv staubigen Sound weitergetragen und endet bei teils gefühlvollen, teils forsch rockigem Songmaterial, das auch gut auf den "Sons Of Anarchy"-Soundtracks einen Platz gefunden hätte. Richtig, auch auf ihrem dritten Album lassen Chris Medhurst und seine Mannen nichts anbrennen.



Wer auf THE BLACK CROWES, ALLMAN BROTHERS BAND oder LED ZEPPELIN steht, wird seine helle, sonnendurchflutete Freude an "Restless" und THE COMMONERS haben. Die Rocker aus Kanada haben es nach "Find A Better Way" und "No Stranger" geschafft, ihre ganz eigene Vision zu realisieren, die Einflüsse der 1960er- und 70er Jahre ins Moderne zu hieven und gemeinsam mit einer durchweg hohen Emotionalität für einen superben Sommer-Soundtrack zu sorgen.



Mal nimmt, wie in 'Body And Soul' oder dem 'The Way I Am'-Statement, der Blues das Heft in die Hand, mal kommt mit 'Shake You Off' oder 'The Way Teasin' Me' eine mehr als mitreißende Dynamik auf, nur um an anderer Stelle, hier seien 'See You Again' und 'Too Soon To Know You' zu nennen, die komplette Melancholie-Palette eines verlassenen American Diners zu vertonen – einfach ehrlich, authentisch und mitfühlend. Dabei kramen die Kanadier aber nie zu sehr in der Gefühlskiste, sondern finden stets eine sehr geschmackvolle Dosierung – meist immer mit sehr fetten Gitarrenriffs.



'Restless' und 'Gone Without A Warning' gehören fraglos zu meinen Lieblingen, da Medhurst eine absolute Charakterstimme hat, sich die Jungs förmlich in einen bodenständigen und entspannten Rausch spielen und die Nummern von vorne bis hinten überzeugen. Doch in Gänze ist "Restless" ein superbes Album, das den leider sehr regnerischen, deutschen Sommer etwas sonniger, fast schon sorgenloser erscheinen lässt, ihm noch wesentlich mehr Tiefgang verleiht und dafür sorgt, dass Toronto auch gepflegten Southern Rock servieren kann.