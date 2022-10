Eine Wohltat für Auge und Ohr.

Ich schulde es meinem Alter mit erst 34, doch mit ERIC CLAPTON habe ich mich im Vorfeld eher geringfügig beschäftigt. Ein fataler Fehler, denn "Planes, Trains And Eric" hat in mir ein kleines Feuer entfacht, mehr über "Slowhand" und seine unglaubliche Karriere zu erfahren. Ursprünglich erschien dieser audiovisuelle Hochgenuss 2014 und wird heuer im edlen Digipack seitens earMUSIC/Edel wiederveröffentlicht, stellt sich somit in die Reihe anderer Re-Releases der Tage von beispielsweise AEROSMITH, BLACK LABEL SOCIETY oder GENESIS. Zurück zu ERIC CLAPTON und den knapp 155 Minuten purer Faszination, anhand derer man eine ungefähre Ahnung bekommt, weshalb dieser Künstler an der Gitarre solch einen enormen Einfluss auf die Musikgeschichte genommen hat.



Diese DVD begleitet auf eindrucksvolle Art und Weise ERIC CLAPTON inklusive seiner Band auf ihrer Asien-, besser gesagt, Japanreise 2014. Zum Land der aufgehenden Sonne hatte "Slowhand" ohnehin eine stets besondere Beziehung und in bester Bild- und Tonqualität dokumentiert "Planes, Traines And Eric" insgesamt 13 Live-Performances dieser Tour, gepaart mit authentischen und höchst sympathischen Interviewsequenzen der Künstler selbst, einigen Soundcheck-Proben und allerlei anderen, unterhaltsamen Aspekten des Tour-Lebens mit diesem Musiker.



Dass die Protagonisten ein mehr als eingespieltes Team ergeben und sich ERIC CLAPTON an der Gitarren gänzlich ausleben darf, dass absolute Evergreens wie 'Layla' (das einzig Wahre!), 'Cocaine' und 'Tears In Heaven' genauso wunderbar und mit Herzblut performt werden wie das akustische 'Driftin' Blues', 'I Shot The Sheriff' und 'Wonderful Tonight', die beide etwas flotter und dynamischer zum Besten gegeben werden, und dass Eric selbst mit 69 Jahren noch derart viel Spaß auf Tour und abseits der Bühne hat, ist schlichtweg wunderschön anzuschauen.



Die Japaner sind bei ERIC CLAPTON ohnehin heiß wie Frittenfett und so verwundert es auch nicht, dass Band und Publikum bestens aufeinander eingestimmt sind. Wie eingangs gesagt, hat "Planes, Trains And Eric" etwas Wunderbares in mir ausgelöst und veranschaulicht den Status dieses wohl einzigartigen Musikers genauso gut wie seine sympathische und bodenständige Art. Wer vor acht Jahren die Chance nicht ergriff und hier zuschlug, bekommt nun nochmals die Gelegenheit, in die wunderbare Welt des ERIC "Slowhand" CLAPTON einzutauchen.