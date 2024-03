Schwer und zäh - manchmal aber auch einfach stark!

Wie weit darf eine Death/Doom-Kapelle gehen, ohne ihren zerstörerischen Sound final zur Selbstzerstörung zu führen? Diese Frage begleitet uns auf dem neuen Album von CIVEROUS auf alle Fälle. Die Truppe aus Los Angeles führt das Publikum in einem noch relativ entspannten Intro recht besonnen an das frische Gehacke heran und bietet mit 'Shrouded In Crystals' definitiv einen Track, der die besten Elemente beider Genres mit- und ineinander vereint. Doch wer sich nun auf der sicheren Seite wähnt und glaubt, dass die Amis sich auch weiterhin als genretreu und straight präsentieren, wird hier leicht getäuscht - denn in den folgenden Nummern wird das stilitische Portfolio extrem erweitert, leider jedoch nicht immer zugunsten des Materials, das CIVEROUS ins Angebot stellt.



Nach einem weiteren Interlude ('Endless Symmetry') würfelt die Band nämlich technisches Todesblei, vereinzelte Black-Metal-Spuren, brachialen Doom und boshafte Sludge-Annäherungen in einen Topf, rührt kräftig durch und lässt sich manches Mal selbst davon überraschen, was nachher auf dem Teller landet. Es gibt zahlreiche Tempoverschiebungen, teilweise recht martialisches Riffing und vereinzelte Fragmente innerhalb der Arrangements, die sich nicht in die perfekte Balance bringen lassen. Sowohl das kompaktere 'Labyrinth Charm' als auch das gelegentlich vertrackte 'Levitation Tomb' wirken zu verkopft und können ihre offensiven Parts deshalb nicht auskosten, weil die Band zu viele Breaks setzt. Zwar ist hier handwerklich alles in bester Ordnung, doch es gibt diese Momente innerhalb der Kompositionen, in denen man nur noch schwerlich folgen kann, weil es keine direkte Logik gibt, die das Ganze nachvollziehbar gestaltet.



Erst in der Folge gerät "Maze Envy" wieder in die Spur, einerseits im extrem düsteren Titelsong, aber auch im überlangen, phasenweise gar herausragenden 'Geryon (The Plummet)', in dem die zähfließende Lava ein echtes Fest feiert und sich dabei von allen brutalen Inhalten treiben lässt - ja, so ist die Kombination aus Death Metal und Doom wünschenswert, doch so bekommt man sie auf "Maze Envy" leider nicht durchgängig aufgetischt. Und dabei demonstriert CIVEROUS nun mal, dass man das Metier eigentlich souverän beherrscht!



Insgesamt ist der Lauschangriff daher auch nur mit Einschränkungen empfohlen, weil hier nicht jedes Puzzlestück zu den übrigen passt. Einige Nummern sind absolut hörenswert, an anderen wiederum scheiden sich die Geister. Glücklicherweise überwiegen jedoch die erstgenannten...