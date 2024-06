Ein wilder Crossover-Derwisch ohne Bremsflüssigkeit.

Schande über mich, doch von JULIE CHRISTMAS habe ich bis zum Release dieses neuen Soloalbums noch nie etwas gehört - dabei hat die stimmgewaltige Sängerin bei MADE OUT OF BABIES und BATTLE OF MICE schon einige tiefe Fußspuren hinterlassen und sich auch an der Seite von CULT OF LUNA schon behaupten können. Auf "Ridiculous And Full Of Blood" präsentiert sich die Namensgeberin nun von ihrer ganz unberechenbaren Seite und spielt nur bedingt auf ihre Post-Rock-Vergangenheit an. Von eigensinnigem Alternative Rock bis hin zu noisigem Crossover hat die Dame alles am Start, was einen immens energetischen Output garantiert, und kann sich trotz der teils sperrigen Strukturen ihrer neuen Stücke in den explosiven Refrains immer wieder neu von ihrer besten Seite zeigen - selbst wenn es hierbei notwendig ist, das Publikum nahezu hysterisch anzubrüllen.

Die extreme Wandlungsfähigkeit der Frontdame ist schließlich auch das Sahnehäubchen auf einer musikalisch außerordentlich spannenden Veröffentlichung. Zwischen dreckigen Grooves, geradezu melancholischen, sehr kontrastreichen Melodien, einem ständigen Gitarren-Overdrive und einer großen Palette sphärischer Background-Harmonien zaubert Mrs. Christmas einen Klangteppich, der bisweilen an die schrammeligen Momente aus dem GARBAGE-Portfolio erinnert, in den wilden Chorus-Passagen auch gerne mal an EXILIA anknüpft, gelegentlich, aber auch nur ganz kurz diese intensive Stimmung von PARAMORE anreißt und am Ende dann doch in seinem ganz eigenen Kosmos verweilt, dem die Sängerin mit all der gebotenen Leidenschaft dann ihren Stempel aufdrückt.

Von einer Achterbahnfahrt mag bei den stets wechselnden Emotionen dabei voll und ganz angebracht sein, von einer kleinen Freakshow mag man ob der wandelbaren Ausstrahlung der Songs ebenfalls die Rede sein, aber wenn man es ganz genau auf den Punkt bringen will, dann bietet "Ridiculous And Full Of Blood" einfach nur zehn fantastische Songs, die zwischen allen erdenklichen Polen in ihrer eigenen Nische Dampf ablassen und zwischen Arschtritt und Zerbrechlichkeit nahezu alles bieten, was das Herz sich wünscht. Julie Christmas? Tja, nun haben wir uns kennen gelernt - und gerne darf diese Liaison auch sehr bald fortgesetzt werden. Am liebsten so wie auf diesem Album!