CHRIST AGONY - Anthems

Anthems

Mehr über Christ Agony

Genre:
Black Metal
∅-Note:
7.00
Label:
Deformeathing Production
Release:
26.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Empire Of Twilight
    2. Throne Of Eternal Silence
    3. Sanctuary Of Death
    4. Rites Of The Black Sun
    5. Dark Waters
    6. Nocturnal Dominion

    Suche

    Shop

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren