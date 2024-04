Eine Attacke wie ein Rausch!

Für die Musiker von CHILD gibt es definitiv noch nicht genügend Warnschüsse hinsichtlich der globalen Erwärmung. Also nehmen die Schweden die Sache für den Moment selbst in die hand und feuern elf extreme schnelle Grindcore-Attacken ins Auditorium und wettern gegen alles und jeden, der die Anzeichen des Klimawandels und der vielfältigen Folgen offenbar immer noch nicht ernst genug genommen hat.

Auf "Shitegeist" bringt sich die Band mit dem eigenartigen Namen relativ zügig in Position, verhält sich dabei aber nicht typisch skandinavisch, wenn es um das Austeilen von Schellen und Breitseiten geht. Der punkige Geist der Crust-Szene in der Heimat mag CHILD zwar vertraut sein, doch insgesamt wählen die Herren aus Göteborg einen moderneren, manchmal aber auch radikaleren Weg, der seine Wurzeln definitiv im Highspeed-Punk hat. Und dessen Spirit nimmt die neue Platte vom ersten Takt an auf und verabschiedet sich auch in seltenen Midtempo-Einwürfen wie 'Swiper' oder 'Shame, Smite And Subside' nicht mehr von ihm.

Statt aber lediglich hemmungslos zu knüppeln und dem eigenen Energierausch zu verfallen, generiert die Truppe im Laufe der Zeit immer wieder genügend Abwechslung. Die teils extrem krassen Abfahrten werden von einzelnen Breaks in neue Bahnen gelenkt, das verzweifelte, wütenede Gebrüll ist ebenfalls sehr variabel eingesetzt, und wenn die Hyperblasts aus eigener Feder nicht mehr genügen, trifft man sich im räudigen und verdammt coolen Cover von 'I Will Refuse' von Al Jourgensen's Nebenprojekt PAILHEAD eben an anderer Stelle wieder und zaubert aus der anständigen Vorlage einen richtig geilen Grindcore-Song.

CHILD ist nicht nur thematisch sehr gesellschaftskritisch und damit auch wieder sehr politisch, sondern nimmt auch musikalisch kein sinnbildliches Blatt vor den Mund. "Shitegeist" ist ein einziger Rausch der Geschwindigkeit in elf sehr unterschiedlichen Akten, dessen gemeinsamer Nenner darin besteht, dass jeder Song ein Killer ist. Einfach nur fabelhaft, dass es noch Bands gibt, die dem räudigen Einerlei ganz neue Komponenten hinzufügen - und vor allem in einer solchen Qualität. Endgeile Scheibe!