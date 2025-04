Fetter UK-Death im Kurzformat.

Seitdem CELESTIAL SANCTUARY sich als fester Bestandteil der UK-Death-Metal-Szene etabliert hat, hauen die Jungs einen Release nach dem anderen raus, sind dabei aber vor allem bei den Shortplay-Formaten ziemlich aktiv. Die aktuelle EP wurde über die bandeigenen Portale bereits im vergangenen Jahr veröffentlicht, durch den Deal mit Metal Blade haben die Herren das Teil aber noch einmal neu angepackt und um einen Bonustitel erweitert. Der ist, ebenso wie die übrigen drei Songs von "Visions Of Stagnant Blood", ein echter Gourmethappen im Bereich des morbiden, teils thrashigen Gehackes.



In der Kürze der Zeit lässt die Band jedenfalls keinen zweifel daran, dass sie mit den Kollegen aus den Staaten problemlos gleichziehen können. Sei es nun in der enorm entschlossenen Performance, in der technischen Aufbereitung, vor allem aber auch beim Songwriting, das innerhalb der 18-minütigen Todesblei-Show so manchen Nebenschauplatz bedient, der im typischen fast-Forward-Gemetzel gerne mal vergessen wird. Sowohl der groovige Bonus-Happen 'Choking On The Rotten Seed' als auch das brachiale 'Gavage Of The Vile' zeigen Vorlieben für finsteren Doom. Im Titelsong wird die Thrash-Keule zum Rundumschlag rausgeholt, und das dreckige 'Puddles Of You Reflect The Filth Within' verdeutlicht noch einmal diese qualitativ hochwertige Handschrift, die CELESTIAL SANCTUARY mittlerweile in der Szene hinterlegt hat und verknüpft Elemente der älteren Schule mit modernem Death Metal.



Sieht man also mal von der EP-typischen Begleiterscheinung ab, dass man gerne noch ein bisschen mehr gehört hätte, ist "Visions Of Stagnant Blood" ein weiterer räudiger Denkzettel einer der besten Todesblei-Combos aus dem Insel-Königreich. Mit CELESTIAL SANCTUARY ist in aller Form zu rechnen, das hat der aktuelle Release noch einmal umfassend verdeutlicht!