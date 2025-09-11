CEA SERIN - The World Outside

The World Outside

Genre:
Progressive Metal
∅-Note:
10.00
Label:
Generation Prog Records
Release:
12.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Where None Shall Follow
    2. The Rose On The Ruin
    3. Until The Dark Responds
    4. All The Light That Shines
    5. When The Wretched And The Brave Align
    6. Wisdom Of The Aging Fathers: Three Regards To Reason

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

