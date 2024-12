Tolles neues Projekt um Großmeister George Lynch.

George Lynch ausschließlich auf seine Beteiligung bei DOKKEN zu reduzieren, gehört zu den größten Fehlern, die man als Liebhaber klassischen Hardrocks begehen kann. Dennoch wird das Namedropping bei nahezu jedem neuen Album mit seiner persönlichen Handschrift immer noch gerne verwendet, dabei hat der renommierte Gitarrist und Songschreiber in den vergangenen Jahrzehnten sowohl als Solokünstler als auch in unterschiedlichen neuen Projekten beweisen können, dass deutlich mehr in ihm steckt, als einer Kultfigur wie Don Dokken zuzuarbeiten. Bei CASANDRA'S CROSSING überlässt er jedoch seiner neuen Mistreiterin Casandra Carson die Bühne, zaubert zwar immer noch hervorragende Riffs aus seinem Hemdsärmel, gibt der fantastischen Sängerin jedoch schnell das Zepter in die Hand, welches sie mit ihrer kraftvollen, sehr charismatischen Stimme auch souverän zu schwingen weiß - und zack, ist schon wieder eine neue Spielwiese geboren, die den eingangs erwähnten Vergleich eigentlich nichtig erklärt. Denn wo DOKKEN seit Jahren auf der Stelle tritt, ist Lynch längst zum Meister aller Klassen emporgestiegen und veröffentlicht einen Hochkaräter nach dem anderen!



Auf "Garden Of Earthly Delights" lässt das Duo jedenfalls keinen Zweifel daran, dass hier eine ernsthafte, neue Band gebopren ist, die auch längerfristig im internationalen Heavy-Rock-Business mitspielen soll. Von der ersten Note des fulminanten Openers 'Stranger' über die epischen Exkurse in 'Devastating Times' und 'Just Business' bis hin zu dreckigen Rocksongs wie 'Wicked Woman' und 'Kneel Before You' wird hier Hardrock der absoluten Extraklasse geboten, einerseits dank der einmal mehr hervorragenden Gitarrenarbeit des Altmeisters, dann aber vor allem auch dank Carsons prägendem Gesang, dessen sehr rauer Unterton auch den nötigen Schmutz mitbringt, um vor allem in den groovigen Stücken mächtig Dampf zu machen. 'Impatient', 'Ring Me Around' und 'Run For Your Life' avancieren in der Folge zu weiteren Highlights einer an Höhepunkten nicht armen Veröffentlichung und etablieren CASANDRA'S CROSSING als das vielleicht hochwertigste Projekt, das George Lynch in den letzten zwei Dekaden angepackt hat. Der gute Name hat weiterhin Bestand und ist mittlerweile auch klangvoller als derjenige seines langjährigen Sidekicks. Glaubt ihr nicht? Dann hört man in "Garden Of Earthly Delights" rein!