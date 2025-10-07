Tolle Stimme, tolle Songs - was braucht es mehr?

Ein bisschen Lana DelRey, dazu eine Spur Tori Amos, gerne auch ein bisschen Joan Baez, und sucht man sich im Katalog von Amy Winehouse die bedächtigen Tracks heraus, könnte man ebenfalls Parallelen erkennen. Doch ganz eigen bleibt am Ende der Schuss Americana, den Laura-Mary Carter auf ihrem aktuellen Werk verewigt hat. Die junge Sängerin und Songschreiberin lässt es auf "Bye Bye Jackie" betont verträumt zugehen, arbeitet sich mit extrem viel Hingabe durch den modernen, manchmal alternativen Singer/Songwriter-Dschungel und setzt dennoch einige klare Signaturen, die die Herkunft der elf neuen Songs auch wieder sehr eindeutig macht. Ja, so kann man das mal machen.



Es besteht eine gewisse Radiotauglichkeit, dann wiederum lädt die Künstlerin zum sanften Träumen und Entspannen ein, ein paar R&B-Einsprengsel dürfen in den balladesken Episoden ebenfalls nicht fehlen. Wenn man es ganz genau auf den Punkt bringen möchte, ist "Bye Bye Jackie" auf jeden Fall ein zeitloses Stück Musik, das mit den Elementen aller oben aufgeführten Größen etwas gemeinsam hat, nämlich die Kombination aus einer vorzüglichen, leicht angerauten Stimme und bedächtigen Harmonien, die schneller verzaubern, als man dies im ersten Augenblick mitbekommen mag.



Was muss man noch mehr sagen? Dass der alternative Einschlag von einem dezenten Classic-Rock-Fundament aufgefangen wird, das sollte man mal gehört haben. Oder dass ein wohliger Kontrast zwischen der bisweilen rauchigen Stimme der Sängerin und dem butterweichen Melodieteppich besteht, das sollte auch nicht unerwähnt bleiben. Und dass eine gewisse Massenkompatibilität gegeben ist, das Ganze dennoch eher Independent klingt, das muss auch gespeichert sein.



Ansonsten ist "Bye Bye Jackie" eine Platte zum Genießen, zum Abtauchen und zum Verwöhnen lassen. Vor allem für die relaxten Momente in all diesen stressigen Tagen, die man mit diesen elf Kompositionen noch viel mehr auskosten kann. Lohnt sich.