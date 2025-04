Wer war noch mal GHOST?

Nein, "Spiritus" ist kein neues GHOST-Album, allerdings würde man sich in vielen Sequenzen der neuen CARONTE-Scheibe wünschen, Tobias Forge und seine Begleiter hätten ein wenig Anschauungsunterricht bei den italienischen Kollegen genommen. Dieser Longplayer ist vielleicht der beste GHOST-Release unter falscher Flagge!



Seit geraumer Zeit schon sind die Italiener in der heimischen Doom-Szene anerkannt, haben sich von Album zu Album steigern und vor allem einen ganz eigenen Sound kreieren können und sich bereits auf ihren letzten beiden Platten selbst heilig sprechen dürfen. In der Zwischenzeit ist leider viel zu viel Zeit ohne neuen Stoff vergangen, denn sieht man mal von der Kurz-EP "Circle" ab, ist "Spiritus" der erste Silberling seit dem gefeierten Okkult-Kracher "Wolves Of Thelema" (2019). Doch um es direkt vorwegzunehmen: Manchmal lohnt die Warterei um so mehr, zumindest wenn die eigene Geduld einen nicht zerfrisst.



"Spiritus" ist nun so ein Album, in dem die gesamte Menagerie des doomigen Heavy Rocks sich zu inszenieren weiß. Eine Spur Psychobilly steht ohnehin immer als Alleinstellungsmerkmal über den Songs, dazu gibt es melodischen Gothic Rock mit packenden Hooklines, den unvergleichlichen, beschwörerischen, einfach epischen Gesang von Frontmann Dorian Bones. Außerdem die gesamte Latte metallischer Einflüsse, von CANDLEMASS bis MEMENTO MORI, eingepackt in sieben stimmungsvolle, manchmal gar berauschende Kompositionen. Die Hooklines sind fantastisch, der eigensinnige Gitarrensound bleibt eines der wichtigsten Merkmale dieser ganz speziellen Stilistik und die okkulten Versatzstücke sind ähnlich begeisterungsfähig eingeflochten wie dereinst bei THE DEVIL'S BLOOD. Selbst wenn die Messe längst gelesen ist, hallen die Melodien immer noch elegant nach und bestätigen den durch und durch fesselnden Charakter von "Spiritus", respektive CARONTE.



Warum die Band also nicht längst auf ähnlichem Terrain unterwegs ist, wie die Arena-füllenden Kollegen aus Skandinavien, bleibt ein Rätsel. Musikalisch sind die Italiener definitiv ebenbürtig, mittlerweile sogar eine Nasenlänge voraus. Mit ihrem neuen Album haben sie sich sogar noch einmal selbst übertroffen!