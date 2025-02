Twilight Of The Mortals

Twilight Of The Mortals

Epic Doom der Spitzenklasse!

Mit ihrem dritten Album endgültig den Durchbruch schaffen und derweil das Bandgefüge stabil halten - dies dürften die erklärten Ziele der französischen Doom-Metaller CARCOLH sein. Bereits mit "Rising Sons Of Saturn" (2018) und "The Life And Works Of Death" (2021) konnte die Truppe eine deutliche Duftmarke hinterlassen, musste sich zwischenzeitlich aber auch mit einigen Besetzungswechseln beschäftigen, die den kreativen Prozess aber glücklicherweise nicht beeinträchtigt haben. Mit "Twilight Of The Mortals" folgt nun das erhoffte Magnum Opus und definitiv auch das beeindruckendste Werk der Westeuropäer, das so ziemlich alles in sich vereint, was den epischen Doom in den letzten drei Dekaden maßgeblich ausgezeichnet hat.

Nehmen wir beispielsweise das leicht gequälte, überlange 'My Prayers Are For The Rain', bei dem neben Namen wie CANDLEMASS und SOLITUDE AETURNUS definitiv auch die Urväter von BLACK SABBATH als klare Einflüsse genannt werden müssen. Dem zähen, aber mitreißenden Fluss der Dinge stellen die Franzosen hier einige forsche Heavy-Rock-Gitarren mit Iommis Signatur gegenüber, die schließlich in einem gewaltigen Epos mündern - alleine dieser Track rechtfertigt hier schon die Investition.

Doch derartige Perlen entdeckt man auf "Twilight Of The Mortals" durchgehend; das schleichende 'For Every Second...' etwas legt zu Beginn direkt mal fest, dass die Verhältnisse im europäischen Doom zumindest insofern neu geklärt werden müssen, als CARCOLH hier eine gewichtige Rolle mitspielen muss. Auch hier sind die flehenden Vocals vom Niveau eines Robert Lowe zugegen, gleichzeitig aber auch bewegende Melodien, die sich im schleppenden Verlauf immer weiter ausbreiten und schließlich die erhoffte Gänsehaut bringen. Nicht anders läuft es im monumentalen 'Empty Thrones' und im etwas komprimierteren Titelstück, bei dem auch einige Parallelen zu den majestätischen Ergüssen von DOOMSWORD zu erkennen sind. Und selbst der vermeintliche Ausreißer, das recht groovige und fest entschlossene 'Ashes Are Falling Down', passt prima ins Bild, zeigt es in dem womöglich limitierten Kosmos des Doom Metals, wie man Vielseitigkeit innerhalb bestehender Grenzen nahezu spielerisch produzieren kann.

Sechs Kompositionen haben es auf "Twilight Of The Mortals" geschafft, alle sechs darf man als packende Hymnen in bewährter Zeitlupe bezeichnen, und allen sechs ist die Fähigkeit gegeben, das Hühnerfell konstant aufrechtzuerhalten. Bereits die ersten beiden CARCOLH-Album haben gezeigt, wozu die Herren fähig sind. Die echte Kür erfolgt jedoch erst jetzt mit diesem Giganten!