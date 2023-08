Britisches Düster-Imperium.

Unverhofft kommt oft und so gibt es auch im Extreme-Metal-Bereich noch Bands, die mich packen und fesseln. Zugegeben, im Vorfeld waren mir die Londoner von CALLIGRAM gänzlich unbekannt und auch ihr 2020er Debüt "The Eye Is The First Circle" ging mir durch die Lappen. Nun liegt mit "Position / Momentum" Album Nummer zwei auf dem Schreibtisch und lange habe ich mich davor gedrückt, dem Album ob seiner augenscheinlichen Schwere und naturwissenschaftlich-komplizierten Ansatzes ein Ohr zu schenken. Doch irgendwann kommt man nicht drum herum und ich habe meinen Lauschangriff auf CALLIGRAM definitiv nicht bereut. Im Gegenteil, denn der rasende, manische Black-Metal-Koloss mit dezenten Punk-Nuancen und starken Doom-Momenten weiß zu überzeugen.



Frontmann Matteo und seine vier Mannen wissen, was sie auf ihrem Zweitwerk fabrizieren, wie sie eine düstere, gewaltige Aura verbreiten und ihre Songs mit dieser gewissen tiefgehenden Schwere ausstatten. Und so wissen Songs wie 'Serpe', aber auch der schwere 'Eschilo'-Schmachter, sowie das flotte Eröffnungsduo 'Sul Dolore'/'Frantumi In Itinere', einerseits ob ihrer Wut im Bauch, andererseits ob dem Punk im Herzen, dem geordneten Chaos im Kopf und einem Hauch von Melancholie in den Venen, doch zu überzeugen, obwohl ich an gewissen Stellen die Geradlinigkeit, diesen zumindest stilistischen roten Faden vermisse. Aber – und das Debüt habe ich mir dann doch nochmal zu Gemüte geführt – im Vergleich zum Vorgänger, ist eine gewisse Entschlossenheit dazugekommen. Dass Matteo hierbei auch ausschließlich auf Italienisch singt, kommt der besonderen Atmosphäre auf jeden Fall zugute.



Zu einem regelrechten Schlag setzen dann aber 'Ostranenie' und 'Ex-Sistere' an: intensiv, vielschichtig, bösartig und finsterfrostig auf der einen, verletzlich auf der anderen Seite und mit allerlei überraschenden Momenten versehen. Nein, wirklich einfach zu verdauen ist "Position / Momentum" nun wahrlich nicht und trotzdem hält CALLIGRAM die Zügel in der Hand und hat ein Zweitwerk am Start, das viele starke, extreme Momente in sich birgt und sich lohnt, ergründet zu werden. Und ich bin froh, dass ich mich letztendlich doch dazu durchringen konnte, der 40-minütigen Achterbahnfahrt Gehör zu schenken.