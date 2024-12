Melo-Death-Attacke am Siedepunkt der Aggressionen.

Keine Kompromisse, keine Gefangenen, keine Entschleunigung: Auf ihrer neuen EP setzen die sächsischen Melodic-Deather von BURN DOWN EDEN auf den absoluten Tempoüberschuss, verlieren sich dabei aber nicht in einer radikalen Straight-Forward-Maschinerie, sondern pumpen auch ordentlich Melodien in ihre fünf neuen Songs. "Epiphany" mag zwar in Sachen Abwechslung hier und dort noch ein wenig Nachholbedarf haben, weil die Bremse diesmal völlig unbelastet bleibt, aber für sich betrachtet ist jede der neuen Kompositionen eine richtig starke, melodische Attacke, deren übergeordnete Aggressionen auf jeden Fall das Zeug dazu haben, gewaltig Hintern zu treten, und das dürfte auch der Anspruch des ostdeutschen Quintetts gewesen sein.



BURN DOWN EDEN klingt dabei wie eine offensivere Variante der jüngeren CHILDREN OF BODOM-Platten, ähnlich räudig und gallig, vergleichbar einprägsam und kaum weniger versiert, als das späte Material von Alexi Laiho und seinen Mitstreitern. Würde man im Lake Bodom also auch mal ein paar Metalcore-affine Offensiven starten, dürfte das beschauliche Innenleben des finnischen Kultortes schnell der Urgewalt solcher Geschosse zum Opfer fallen, wie BURN DOWN EDEN sie hier zelebriert, wenn auch natürlich nur im übertragenen Sinne.



In diesem Fall macht es dann auch Sinn, dass sich die Sachsen für das EP-Format entschieden haben, weil die kurze, schmerzvolle Abreibung hier wunderbar funktioniert, über die Gesamtstrecke aber sicher etwas mehr Variation erfordern würde. Doch "Epiphany" knallt im Shortplay ordentlich und stellenweise mächtig und erfüllt seinen Zweck ohne weitere Probleme. Eine kurze Prügelstrafe mit melodischem Unteron? Ja, das dürfte mit diesen fünf Songs prima funktionieren!