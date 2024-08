Eher ein vorzeitiger Jam als ein fertiges Produkt.

So richtig Fisch ist "The Magazine" nicht, für die Alternative-Fleisch fehlt es dem neuen Album von BRAIN PAIN aber auch irgendwie an Ecken und Kanten - und so kommt es, dass der Debüt-Silberling der italienischen Alternative-Rocker sich immer wieder zwischen allen Stühlen bewegt, sich aber nie wirklich setzen kann, weil keine der Sitzgelegenheiten auch wirklich standhaft genug ist.

Auf ihrem ersten Album erprobt sich die Truppe im weitesten Sinne in alternativ geprägtem Heavy Rock, nutzt ein paar schrammelige Indie-Gitarren und zitiert gelegentlich auch die Ausläufer des Grunge, ist im Großen und Ganzen aber uneins, welche Wegrichtung man eigentlich mittelfristig einschlagen möchte. Nach dem beschwingten Opener 'Brain Cream' hat man noch die Hoffnung, BRAIN PAIN würde sich mit lässigen Gitarrensounds und leicht verzerrten Vocals irgendwo dort platzieren, wo Bands mit einer Vorliebe für die "Crossing All Over"-Samplerreihe damals stehen mussten, um die entsprechende Anerkennung zu bekommen. Doch zwischen recht unbeholfenen Post-Hardcore-Passagen in 'The Butcher Of Grangraisbrook', dreckigen Rock&Roll-Momenten in 'The Craving' und Mainstream-affinen Modern-Rock-Gehversuchen in 'Apricot Sorrow' stehen immer wieder Fragezeichen ob der Orientierung, aber auch der Ernsthaftigkeit, mit der die Musiker ihr neues Bandprojekt verfolgen. Denn zwischen einer Jam-Session im Studio und dem finalen Feinschliff am Mischpult scheint ein elementarer Schritt zu fehlen, wodurch die einzelnen Songs, schließlich aber auch das Album in Gänze unfertig erscheinen.

Fisch und Fleisch sind daher die ständigen Pole, zwischen denen "The Magazine" wechselt, ohne eine klare Vorliebe erkennen zu lassen. Bei BRAIN PAIN muss noch so einiges geschehen, damit die Musik einen klaren Fokus bekommt, an sich aber auch runder wird. Auf ihrem Debüt lassen die Südeuropäer entscheidende Aspekte vermissen!