Bestes Rock & Roll-Entertainment - bald auch auf hiesigen Bühnen.

Eine stilistisch klare Linie ist für das Team von BONSAI KITTEN eher zweitrangig; aufgenommen wird all das, was auf Anhieb Spaß macht, so dass auch die neue Scheibe ein buntes Sammelsurium aller möglichen Nebenfächer des klassischen Hardrocks geworden ist, bei der eben genau das Wichtigste vorne an steht: Spaß. Frontdame Tiger Lily Marleen und ihre Mannschaft haben ergo auf "Let It Burn" zehn Nummern verewigt, die von High-Energy-Schmutzrock über dezent Blues-lastigen Classic Rock bis hin zu schunkeligem Balladenstoff reichen, eines aber stets in sich vereinigen, nämlich den Weitblick, dass die Songs auch auf der Bühne funktionieren werden.

Zwar könnten manche Tracks noch ein bisschen stärker bezüglich ihrer finalen Hooklines sein, doch auch diesen Umstand kompensiert BONSAI KITTEN mit einer frechen Attitüde, die sich in Kompositionen wie 'I Want Your Love' und der Video-Auskopplung ' Wonder' wiederspiegelt und die Truppe von ihrer Zuckerseite zeigt. Aber auch eine ruhige Nummer wie 'Smoke And Mirrors' dürfte auf der Bühne ausreichend Feuer erzeugen, wenn auch aus den angezündeten Zippos, die man hierzu gerne schwenken möchte. Mit 'Eye Of The Storm', 'Peacemaker' und 'I Love That You Hate Me' ergänzt die Band schließlich das frische Portfolio um weitere Nummern, bei denen sich die Band nicht in Zurückhaltung übt, sondern mit feinen Singalongs und dreckigen Gitarren die Spannbreite an die Grenzen bringt. Originalität mag hier zwar nicht die erklärte Stärke von BONSAI KITTEN sein, doch innerhalb ihres Spektrums weiß man inzwischen sehr gut, wie man die eigenen Fans verwöhnt und ihnen Hymnen beschert, die man live ebenso laut mitschmettern kann - und nichts anderes dürfte die treue Gemeinde auch verlangt haben.

Folglich ist "Let It Burn" vielleicht nicht die überraschende Granate, aber dennoch ein sehr unterhaltsames Album, das nicht zuletzt dank seiner Vielseitigkeit zu gefallen weiß. Die Band ist in Kürze auf Tour und wird die Highlights des neuen Albums sicherlich direkt mit ins Programm bringen!