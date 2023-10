Are You Listening?

Are You Listening?

Dampfhammer von BF/DC.

BONAFIDE - das ist wieder so eine Band, deren Debüt ich vor längerer Zeit (in diesem Fall das selbstbetitelte Album von 2008) rezensiert und die ich dann aus den Augen verloren habe und denen ich jetzt wieder begegne. 15 Jahre nach dem Erstschlag steht die Gruppe aus Schweden, von deren vier Mitgliedern drei seit kurzem auch bei MUSTASCH in Dienst stehen, mit ihrem neuen Album Numero sieben "Are You Listening?" auf der Matte.

Auf dem Debütalbum spielte die Band einen rustikalen Hardrock, der sich an AC/DC anlehnte, aber auch andere Einflüsse zeigte, das Tempo variierte und einen gewissen Bluesanteil hatte. Auf dem Neuen hat die Gruppe ihre Ausrichtung fokussiert oder anders gewertet verengt. Es gibt fast durchweg auf die Zwölf, und die Orientierung an AC/DC ist mittlerweile so ausgeprägt, dass man das Gefühl hat, AC/DC 2.0 zu hören oder nach AIRBOURNE eben AC/DC 3.0. Angefangen bei den wuchtigen, überschaubaren und repetitiven Riffs, über die passgenaue Begleitung durch die Rhythmusgruppe bis hin zum Hintergrundgesang. Und auch stimmlich ist Bandgründer und Frontmann Pontus Snibb nicht weit von Brian Johnson und Bon Scott entfernt. Manchmal geht das bis in die Details: So erinnert das Gitarrenlick, das 'Hero To Zero' einleitet, entfernt an jenes von 'For Those About To Rock'.

Originalität oder Eigenständigkeit sind sicher keine Stärken von BONAFIDE. Aber während einige junge Bands den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen und beim Versuch, das Rad neu zu erfinden, scheitern, sitzt bei dieser Gruppe das Handwerk. Die Musik auf "Are You Listening?" beruht ganz entscheidend auf Gitarrenriffs. Die meisten Stücke eröffnen mit ihren - zumeist unwiderstehlichen - Riffs, die es dem Zuhörer nicht gestatten, Füße und Nacken stillzuhalten. Es gibt zehnmal sicher keine überragenden, aber gute und eingängige Melodien. Die Refrains kann man schon nach wenigen Durchläufen mitsingen und sich dabei auf der Luftgitarre begleiten.



Auch wenn das Album eine klare stilistische Ausrichtung hat, ist es nicht eintönig. Es gibt stramme Rocker wie das Titelstück, aber auch reduzierte Nummern wie 'Who's Boss' oder 'Tommie Nine Fingers', bei denen stellenweise nur Stimme und Schlagzeug zu vernehmen sind. Sehr hörenswert ist auch der coole Boogie 'Salvation', dessen überdurchschnittliche Spieldauer ein längeres Solo zulässt. Und ausgerechnet das Stück mit dem Titel 'Tonight I'm Wild' entpuppt sich als Ruhepol der Platte, weist die größte Distanz zu AC/DC auf und fängt nicht mit dem Riff an, sondern mit einem vom Schlagzeug und einem Lick getragenen Intro.

Wer sich daran stört, wenn sich eine Band an den Eigenheiten einer anderen bedient, und das geschieht hier sehr deutlich, sollte um "Are You Listening?" einen großen Bogen machen. Mich jedoch hat das Album im Nacken gepackt und nicht mehr losgelassen.