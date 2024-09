Heftig deftig.

Wer auf knackige Mixturen aus Death Metal und Metalcore steht und bei Bands wie FIT FOR AN AUTOPSY, WHITECHAPEL und THY ART IS MURDER komplett eskaliert, dürfte von BODYSNATCHER aus Florida schon einmal etwas gehört haben. Schließlich haben die Sonnenstaatler nach ihrem ordentlichen Erstlingsbollwerk "Death Of Me" mit zwei weiteren Alben noch einmal ordentlich nachlegen und sich so von Veröffentlichung zu Veröffentlichung in den zehn Jahren ihres Bandbestehens einen gewissen Namen machen können. Um das Bandjubiläum gebührend zu feiern, gibt es neue Musik: Die EP "Vile Conduct".

Vielleicht mag es an der generellen Kurzweiligkeit einer 6-Track-EP liegen, doch der Deathcore um Frontmann Kyle Carter wirkt noch energischer, facettenreicher und brachialer, obwohl der 2022er Rundumschlag "Bleed-Abide" schon ordentlich Zunder hatte. Und dass die düstere Atmosphäre der Brachialität, Aggression, aber auch dem starken Groove der Stücke unlängst in die Karten spielt, sollte auch klar sein. Wechsel zwischen Hardcore-Shouts und Growls und Tempovariationen – mal wird die Sau von der Leine gelassen, mal fletscht das Monster bedrohlich die Zähne – kommen dem Opener 'Infested' gleich zugute. Auch wenn mir im weiteren Verlauf die klare Linie dadurch etwas abhandenkommt, zockt sich "Vile Conduct" doch gekonnt durch das Set.

In ähnlichem Muster ist auch 'Severed' gestrickt, wohingegen 'Human Disdain' ein Hauch geradliniger vor sich wütet, ohne es jedoch zu versäumen, sämtliche Band-Trademarks in kurzen drei Minuten zu verpacken. Das ist schon harter Tobak, der durch das kurze Intermezzo 'Confession' etwas aufgelockert wird, nur um mit 'Murder8' und HATEBREED-Brüllmeister Jamey Jasta mit sattem Groove den besten Song der EP zu kredenzen. Und nach 'Say Goodbye' und leichten Melodieeinschüben, die auch Hauch von Licht am Ende des Tunnels bereithalten, endet die EP, die für ungeübte Ohren zwar überfrachtet wirken kann, Deathcore-Feinschmecker mit Hang zu deftigen Speisen aber durchaus munden kann. In der Kürze liegt zwar die Würze, doch in die wurde nahezu alles reingepackt, was BODYSNATCHER auszeichnet. Das ist nicht wenig, sodass man anhand von "Vile Conduct" einen guten Einblick bekommen kann, was einem bei dem Florida-Happen erwartet.

Kleine Randnotiz: "Vile Conduct" ist seit Frühjahr als Vinyl erhältlich, wird Anfang September auch digital veröffentlicht.