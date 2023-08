Bald geht es wieder los.

Nein, ein brandneues Album hat Thomas Gurrath zumindest noch nicht am Start. Aber der Reihe nach, versuchen wir erst einmal etwas Ordnung in das Triumvirat des DEBAUCHERY-Universums zu bringen: denn neben seinem melodischen Death'n'Roll-Abrisskommando, hat der Kreativkopf auch BLOOD GOD und BALGEROTH am Start. Und wird die 20-jährige Dreifaltigkeit der heftig-deftigeren Klänge unter BLUTGOTT zusammengefasst. Oder? Thomas, hilf mir gerne, wenn ich falsch liegen sollte.



Der Titel "Respawned In Heavy Metal" gibt auch gut und gerne schon die Marschroute dieser Veröffentlichung preis: Das Album, das auf DEBAUCHERY-Material basiert und daher mal groovig, mal deftig, mal rock'n'rollig, aber immer mit diesem typischen Charme Gurraths daherkommt, ist stilistisch im klassischeren Metal-Bereich anzusiedeln, in dem sich Thomas im hohen und auch teils melodischen Gesang erprobt. Das klappt richtig gut, denn "Respawned In Heavy Metal" hat zwar keine sonderlich neuen Songs zu bieten, aber dafür jede Menge Eier, ein recht kurzweiliges, spaßiges Vergnügen, was einmal mehr die Wandlungsstärke der DEBAUCHERY-, BALGEROTH- und BLOOD GOD-Galaxie offenlegt. Der Teutonen-Metal-Einfluss – ein bisschen GRAVE DIGGER und RUNNING WILD hier, ein wenig WIZARD und PARAGON-Flair dort – sorgt, gepaart mit dem DEBAUCHERY-Fingerabdruck für Abwechslung und Spaß – die Mischung hat durchaus ihre Reize.



Dabei kommt die "Respawned In Heavy Metal"-Scheibe, zusammen mit einer externen DEBAUCHERY-Scheibe "Enemy Of Mankind" und einer BALGEROTH-Platte "Der Blutgott nagelt dich ans Kreuz", als 3-CD-Digipack auf den Markt, fasst also die "Trinity Of Blood Gods"-Veröffentlichung unter einem Namen zusammen. Da mir allerdings nur die erste CD vorliegt, wird auch nur die "Respawned In Heavy Metal"-Darbietung etwas genauer unter die Lupe genommen. Und wenn wir Herrn Gurrath Glauben schenken, dürfte neues Material nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, sind bis auf Coverartwork und Musikvideos doch schon viele Prozentteilchen in trockenen Tüchern. So ist "Respawned In Heavy Metal" doch ein schöner Hintern-Treter-Appetizer, wenn es für den BLUTGOTT doch in Sachen neuer Musik wieder ernst wird in den kommenden Monaten.