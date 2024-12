Herrlich unbeschwert - so lieben wir Retro-Sounds!

In leider recht unregelmäßigen Abständen bewegen sich die vier Gestalten von BLOMST ins Studio und feiern dort eine feine Retro-Party. An deren Spitze steht Glam-getränkter Pop Punk, 70er-affiner Garage-Sound und ein kunterbuntes Instrumentarium, mit dem sich die Einflüsse von Pop-Acts wie AQUA(!) und ABBA recht flockig mit dem beschwingten Disco-Sound der genannten Ära und einigen rotzigen Vertretern der rückwärtsgerichteten Punk-Rock-Generation vereinbaren lassen.



Im Mittelpunkt des Geschehens ist einmal mehr Frontdame Ida Dorthea Horpesta, die frech und dreist ins Mikro röhrt und vielleicht auch für den räudigeren Teil des BLOMST-Sounds sorgt, während ihre Kollegen mit beschwingten Indie-Grooves, mehrstimmigen Backings, schrammeligen Gitarren und dieser einmaligen Retro-Atmosphäre in der Hinterhand die feinsten Hymnen produzieren. Hymnen? Ja, richtig gehört, denn so divers, quirlig und bunt die Geschehnisse bei BLOMST auch sein mögen, so groß ist schließlich auch die Hitdichte auf dem neuen Album, das zwar zwei bis drei Durchgänge benötigt, bis auch jede Hookline ihren zündenden Funken erzeugt hat, dann aber einfach wunderbar heruntergeht und den Zuhörer auch unvermittelt auffordert, sofort in die Refrains einzusteigen. Man sollte allerdings der norwegischen Sprache mächtig sein, da das Quartett auch auf "STIL" der Heimatzunge treu bleibt.



Doch die Melodien mitträllern, manchmal plötzlich im Takt mitklatschen, den Körper nach einiger Eingewöhnung immer heftiger in Bewegung bringen, das sind Ergebnisse, die auf den frischen, frechen und so herrlich unverbrauchten Sound von BLOMST zurückgehen. War die Kapelle aus Oslo in der Vergangenheit schon immer ein feucht-fröhlich gestimmtes Hörerlebnis, setzt sie auf "STIL" gekonnt noch einen drauf und präsentiert mit dem neuen Silberling zugleich ihr stärkstes Werk. Jetzt noch ein bisschen mehr Kontinuität, gerne auch einen Abstecher in den europäischen Süden, und wir alle klatschen erneut im Takt!