Out Through The Door

Mehr über Blaze (JP)

Genre:
Heavy Metal
∅-Note:
8.50
Label:
No Remorse Records
Release:
24.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. 1335
    2. Let The Right One In
    3. The Main In White Boots
    4. Picture On The Wall
    5. Thrilled To Pieces
    6. Someone Special
    7. Rock 'n' Roll Man
    8. Fort Of Sand
    9. 48 Parts
    10. 1335 Reprise

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

