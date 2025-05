Jeder Song ein funkelndes Juwel!

Diese Rezension muss mit dem Namen WARLORD beginnen, denn ohne das Frühwerk dieser amerikanischen Kultband lässt sich das Schaffen von BLACK SWORD THUNDER ATTACK nur unvollkommen einordnen. Auf gewisse Weise ist die Musik der Griechen schon immer eine Art Hommage an die Mitbegründer des Epic Metals gewesen.

Wie geht es euch übrigens mit dem letzten Studioalbum von WARLORD nach dem Tod des genialen Gitarristen und Komponisten William J Tsamis? Verspürt ihr seitdem auch einen nie enden wollenden Ennui, weil "Free Spirit Soar" eure Erwartungen nicht erfüllt hat? Ist eure Stirn ständig schwarzumwölkt ob der Enttäuschung? Mit geradezu ambrosischen Klängen vermag die griechische Formation BLACK SWORD THUNDER ATTACK hier nun Abhilfe zu schaffen. Denn wer auf der Suche nach diesem magischen Gitarrenton und den märchenhaften Melodien ist, für den wird die Musik der Griechen ein Geschenk des Himmels sein.

Werfen wir einen kurzen Blick auf die Geschichte: BLACK SWORD THUNDER ATTACK ist seit der Veröffentlichung des ersten One-Track-Demos im Jahr 2002 ebenfalls eine Kultband, obskur und geheimnisvoll trotz oder gerade wegen der spärlichen Veröffentlichungen. 2011 gab es eine in Eigenregie veröffentlichte EP "In Hell’s Reign" auf CD-ROM und Kassette, die ebenfalls als Demo betrachtet werden kann. Eine unbetitelte CD-ROM-Promo mit nur zwei Stücken folgte dann 2015, von denen eines in anderer Version bereits auf der EP aus dem Jahr 2011 vertreten war. Der Einstieg von Sängerin Mareike eröffnete der Band dann ganz neue Ausdrucksmöglichkeiten. Die famose, offiziell bei No Remorse Records erschienene EP "March Of The Damned" aus dem Jahr 2020 war bereits bester Beweis für die Weiterentwicklung und zugleich ein Meilenstein der Bandgeschichte. Dass nun nach weit mehr als zwanzig Jahren nach der Gründung endlich das selbstbetitelte Debütalbum fertiggestellt wurde, grenzt geradezu an ein Wunder.

Ein wahres Wunder ist auch die Musik der Griechen selbst, die aber beileibe nicht der Stoff ist, nach dem es den durchschnittlichen Metalfan verlangt. Nur eingefleischte Underground-Gourmets werden die Schönheit der Kompositionen zu würdigen wissen. Die Genrebezeichnung "Epic Metal" ist im Falle von BLACK SWORD THUNDER ATTACK nicht so zu verstehen wie der breitbeinige Epic Metal von VISIGOTH, ETERNAL CHAMPION oder GATEKEEPER. Nein, die von den Griechen zelebrierte Interpretation von Epic Metal ist ätherisch, mystisch, poetisch und fast feengleich. Der Gesang ist etwas in den Hintergrund gemischt, was die Atmosphäre des Geheimnisvollen noch verstärkt. Die Songs sind fast allesamt von früheren Veröffentlichungen bekannt, sogar das einzige Stück des ersten Demos ist vertreten. Wer als Kenner der Band jetzt protestieren möchte, der möge bedenken, dass die Stücke noch nie in besserem Soundgewand zu hören waren. BLACK SWORD THUNDER ATTACK klingt weniger obskur als früher, dafür deutlich professioneller, ohne diesen besonderen Zauber eingebüßt zu haben.

Eigentlich sollte man keinen einzelnen Song hervorheben, denn das Album besticht gerade durch die durchgehend hohe Qualität der Kompositionen. Aber bei 'On The Way Of Acheron' gehen einem tatsächlich die Superlative aus. Einigen wir uns darauf, dass seit Orpheus nicht mehr so herzergreifend musiziert wurde. Die rosigen Wangen der eben noch munter musizierenden Engel im Paradies erbleichen angesichts der Schönheit dieser Klänge und der traumhaften Gitarrenmelodien. Ansonsten kann jedes beliebige Stück als Anspieltipp herhalten. So muss es bei einem 10-Punkte-Album sein, das jetzt schon als künftiger Underground-Klassiker gelten muss.