Experimenteller, packender Indie Pop.

Rein musikalisch betrachtet ist die neue Scheibe von BLACK POLISH auf diesen Seiten sicherlich erst mal ein Randthema, weil die Nummern auf "YUNA" mit Rockmusik im Allgemeinen nicht viel an der Mütze haben. Stattdessen wird verträumter Indie Pop mit einigen trippigen Soundscapes geboten, eine Singer/Songwriter-Geschichte mit elektronischer Untermalung, aber auch eine melancholische Musikreise, die von der wunderschönen Stimme von Maia Kelly getragen wird.



Letztere ist schließlich auch ein wichtiges Bindeglied, das selbst das Interesse derjenigen Hörerschaft wecken sollte, die im radiotauglichen Pop-Kontext absolut nicht heimisch ist, aber durchaus auf eindringliche Performances abfährt, denn eine solche liefert BLACK POLISH tatsächlich von Start bis Ziel.



Die Sängerin strahlt etwas Vereinnahmendes, Hypnotisches aus, man hängt an ihren Lippen wie sonst vielleicht bei den düsteren Kompositionen von Lana Del Rey und kann auch gerne mal vergessen, dass die Hintergrundbeschallung sehr reduziert ist und die minimalistische Elektronik lediglich ein bisschen Volumen spendet, in der meist rein akustischen Umgebung aber keine bleibenden Akzente setzt. Diese kommen indes von Seiten der Vocals und bilden eine der ergreifendsten Stimmen in der jungen Indie-Szene ab.



Diese Erkenntnis hat auf jeden Fall Bestand und führt manchen genrefremden Hörer vielleicht auch zu den frischen Klängen von BLACK POLISH. Auch wenn es bisweilen Special Interest und auch nicht immer konventionell arrangiert ist, so ist das neue Album auf jeden Fall eine tolle Klangerfahrung, die einmal mehr bestätigt, wie wichtig es zwischenzeitlich sein kann, auch mal wieder über den Tellerrand zu schauen. Auch wenn es nicht oberflächlich rockt, so tut es das doch ganz unterschwellig.