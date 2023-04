Klanglich angesiedelt zwischen damals und heute.

Das Label Tonzonen Records ist spezialisiert auf gepflegten Krautrock, Space Rock und Psychedelia. Die Musik von THE BLACK CAT'S EYE aus Frankfurt am Main bewegt sich stilistisch genau in diesem Spektrum, so dass die Band bei dem Label bestimmt sehr gut aufgehoben ist. Das Quintett hat sich der Erschaffung vorwiegend instrumentaler Klangarchitekturen verschrieben und wandelt dabei zeitweilig auf den Pfaden von PINK FLOYD, NEU!, CAN oder BIRTH CONTROL, fügt den Referenzen an die Größen vergangener Tage aber eine eigene Note hinzu.



Der Opener 'Kill The Sun And The Moon And The Stars' ist ein veritabler Zwanzigminüter, der vollkommen ohne Gesang auskommt und dennoch eine beachtliche Bandbreite an Stimmungen transportiert. Dies gelingt nicht zuletzt durch einen langsamen und wohldurchdachten Aufbau mit viel Atmosphäre und Freude am Detail. Auch die transparente, von Oliver Rüger verantwortete Produktion, welche die Effekte plastisch erklingen lässt, trägt zur Gesamtwirkung nicht unerheblich bei. Etwa ab der Mitte des Stücks wird es dann zunehmend fuzzy, was dem Hypnotischen, das in der Musik der Frankfurter angelegt ist, aber keinen Abbruch tut.



Bei dem ebenfalls instrumentalen 'Katla' geht es dann energetischer zu. Vermutlich handelt der Song von dem gleichnamigen Vulkan auf Island, der immer noch aktiv ist und wegen seiner heftigen Ausbrüche gefürchtet wird. Da darf richtigerweise nicht zu verträumt musiziert werden, und ein wenig Schmackes im Riffing passt schon sehr gut. Nicht nur durch die Flötentöne und den entrückten Gesang erinnert 'Winter Song' am ehesten an den klassischen Psychedelic Rock mit Folkeinschlag der späten 60er, auch wenn die Keyboards modern spacig tönen, während in dem wiederum instrumentalen 'In My Dreams The Wind Chases Away The Clouds' eine bluesige Stimmung Einzug hält. Der Rausschmeißer mit dem unsäglichen Titel 'Lostlostlostlostlostlostlostlost' gemahnt ein wenig an David Bowie, allerdings mit ganz anderem Gesang und garniert mit einer Prise Garage Rock.



THE BLACK CAT'S EYE ist ein beachtlicher Erstling gelungen, der gerade auf Vinyl bestimmt eine gute Figur macht.