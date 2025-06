Völlig verrückter Stilmix, der keine Grenzen kennt.

Hip Hop in einem finsteren Industrial-Kontext mit einer klaren Neigung zu progressiven Metal-Strukturen? Klingt befremdlich? Ist es auch!



Die Herren von BIOLLANTE haben es auf ihrem letzten Album mächtig auf die Spitze getrieben und Elemente aus recht gegensätzlichen Genres auf einer Platte zusammengheführt, die von der ersten Sekunde etwas Widerspenstiges in sich trägt, die man eigentlich schnell auch wieder vom Teller nehmen möchte, die aber dennoch irgendwelche versteckten Reize ausübt, denen man sich langfristig nicht widersetzen kann.



Die Spannungsbögen etwa, die die Franzosen in einer Nummer wie 'Le Monde Me Revient Crié' generiert, lassen einen so schnell nicht mehr los, weil die aufregende Elektronik und die wilden Gesänge hier zu einer Melange heranwachsen, die man durchaus als fortschrittlich beschreiben muss. Auch das verstörende Klanggebilde namens 'Porquoi Pas', das über stolze 20 Minuten alle Geheimwaffen der Noise-Szene auspackt, nur um sich zu einem Wust aus völlig unterschiedlichen, sehr kontrastreichen Elementen zu steigern, ist nicht uninteressant, auch wenn vor allem der erste Durchlauf noch zu mächtiger Überforderung führt. Denn all das, was BIOLLANTE hier ausdrücken möchte, kann gar nicht mit einem Mal verarbeitet werden.



Natürlich kann man sich am manchmal recht nervenaufreibenden französischsprachigen Sprachgesang reiben, und zweifelsohne muss man sich darüber streiten, ob hier die Grenzen des guten Geschmacks nicht überschritten werden. Aber irgendwie hinterlässt die Band hier eben auch mächtig Eindruck und entführt in kompositorisches Neuland, ohne plumpe Effekte zu bemühen. Zumindest dafür gebührt der Truppe auch der größte Respekt.



Die Neuauflage des 2022 erstveröffentlichten Albums, die nun auch noch einige Instrumentals sowie das elektronische 'Que Le Soleil Es Froid, Que La Colère Est Noir' beinhaltet, wird die Gemüter erhitzen und die Lager spalten. Doch eines muss man BIOLLANTE auf jeden Fall lassen: Die Franzosen polarisieren sehr kunstvoll und überbrücken so manche Hürde, die andere Combos vor ihnen nicht genommen haben. Respekt ist das eine, Applaus das andere.