So muss ein Livealbum klingen!

Ich bin ehrlich, dass ich aus terminlichen Gründen BILLY TALENT auf der Tour durch Deutschland im vergangenen Jahr nicht sehen konnte, hat mich schon massiv geärgert. Immerhin sind die Kanadier schon seit dem Überalbum "Billy Talent" und dem Hit 'Try Honesty' eine meiner liebsten Bands im Alternative Rock, auch weil der Vierer in seinen Songs oftmals eine unheimlich punkige Energie versprüht. Dass ich also ziemlich glücklich darüber bin, dass sich Zuhausegebliebene wie ich nun ein Konzert der letzten Tour, das in der Festhalle in Frankfurt mitgeschnitten wurde, ins heimische Wohnzimmer holen können, könnt ihr euch sicher vorstellen. Wenig überraschend firmiert der Silberling dabei unter dem schlichten Titel "Live At Festhalle Frankfurt" und wird von einem wunderschönen Bild geziert, das die Kuppel eben jener Festhalle von innen zeigt.

Doch genug der Vorraussetzungen, begeben wir uns stattdessen lieber ans musikalische Buffet, das aus insgesamt 21 Tracks besteht, die einen vollständigen Querschnitt durch die bisherigen sechs Alben der Bandgeschichte präsentieren. Wie dicht gesät dabei die Hits sind, lässt sich alleine daran erahnen, dass die Kanadier mit dem grandiosen 'Devil In A Midnight Mass' und 'This Suffering' direkt zwei Gassenhauer ihres gefeierten Albums "Billy Talent II" abfeuern und damit die Festhalle deutlich hörbar zum Kochen bringen. Dass wir diesen Umstand als Hörer oder Hörerin so gut beurteilen können, bringt uns direkt zum ersten großen Pluspunkt der Platte, den ich besonders herausheben möchte: Gegenüber vielen anderen Live-Scheiben, die nachträglich noch massiv im Studio aufbereitet werden, vermittelt "Live At Festhalle Frankfurt" einen realistischen und transparenten Eindruck davon, was der Vierer auf die Bühne bringt. Das bedeutet einerseits, dass man eben auch winzige Ungenauigkeiten im Spiel hört, andererseits eben auch, dass das Publikum sehr deutlich zu vernehmen ist. Genau diese kleinen Ecken und Kanten und der räumliche Eindruck der Meschenmasse machen für mich ja persönlich den Reiz eines Livealbums aus, weswegen ich mich auch sofort abgeholt fühle. Dazu ist das gesamte Klangbild auch noch deutlich klarer als auf dem letzten Live-Langdreher "666", den ich immer klanglich als etwas zu dumpf empfand.

Aufbauend auf diesem auditiven Fundament kann BILLY TALENT eigentlich nicht mehr viel falsch machen, denn mit diesem Backkatalog könnte das Quartett auch vier Stunden auf der Bühne stehen, ohne einen schlechten Song zu spielen. Dennoch verlässt man sich hier verstärkt auf die Klassiker des eigenen Katalogs und zückt nur vier Tracks des noch immer aktuellen Langdrehers "Crisis Of Faith", wobei für mich vor allem 'I Beg To Differ (This Will Get Better)' und das treibende 'Reckless Paradise' die beste Figur im Bühneneinsatz machen. Daneben gefällt mir besonders der Dreierpack aus 'Try Honesty', 'Pins And Needles' und 'Rusted From The Rain', der in der Mitte der Setliste zeigt, dass BILLY TALENT eben nicht nur geradeaus rockt, sondern auch emotionalere Tracks überzeugend abliefern kann. Ebenso beeindruckend ist der Schlussspurt, der mit 'Fallen Leaves' beginnt, danach 'Devil On My Shoulder' und 'Viking Death March' zückt, um schlussendlich mit dem größten Hit der Band 'Red Flag' das hübsche Dach von der Frankfurter Festhalle zu blasen.

So bleibt mir schlussendich nicht viel anderes übrig, als eine uneingeschränkte Kaufempfehlung für "Live At Festhalle Frankfurt" auszusprechen, denn so wie dieser Silberling muss ein Livealbum kingen! Und auch wenn ihr noch keine Fans der Kanadier sein solltet, darf ich euch dieses Tondokument dringend ans Herz legen, denn nirgendwo werdet ihr besser nachhören können, warum sich der Vierer einer so großen und treuen Fangemeinde erfreut. Die Vier sind einfach der Inbegriff einer grandiosen modernen Rockband!