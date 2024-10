Die livehaftige Demonstration von Gänsehautgaranten.

Vielleicht hatte jemand in den vergangenen Tagen die Gelegenheit, einen der raren Deutschlandauftritte von BIG BIG TRAIN zu besuchen. Die Band ist in den vergangenen dreieinhalb Dekaden eigentlich immer unter dem Radar gelaufen, hat sich zwar immer wieder besten Feedbacks erfreuen dürfen, ist jedoch nie in die Erfolgsregionen solcher Acts wie THE FLOWER KINGS oder SPOCK'S BEARD vorgedrungen, zu denen sich die Briten musikalisch auf jeden Fall stark hingezogen fühlen. In den letzten Jahren musste BIG BIG TRAIN schließlich auch noch den Unfalltod ihres langjährigen Sängers David Longdon verkraften, der auf den letzten Platten und auch live zudem für die Keyboardpassagen zuständig war. Auf "Ingenious Devices" konnte die Band im vergangenen Jahr unter Beweis stellen, dass sie die schockierende Nachricht den Umständen entsprechend gut bewältigt hat, doch die Live-Feuertaufe des neuen Line-ups stand zu diesem Zeitpunkt noch aus. Auf der nachfolgenden Tour haben die Prog-Rock-Legenden jedoch einmal mehr unter Beweis gestellt, dass sie auch schwere Schicksalsschläge nicht so leicht aus der Bahn werfen können. Gemeinsam mit ihrem neuen Frontmann Alberto Bravin und dem renommierten Tastenmann Jakob Holldorff ist die Truppe durch die britische Heimat gereist und hat an drei aufeinanderfolgenden Abenden in der Londoner Cadogan Hall das Publikum bewegen können. Den Nachweis gibt es nun posthum: Mit "A Flare On The Lens" folgt nicht nur der komplette Mitschnitt des zweiten Konzertabends, sondern auch noch sieben Bonusstücke, die BIG BIG TRAIN einen Tag zuvor bei der Premiere aufgeführt hat. Prog-Liebhaber, die nun noch Gründe finden, alleine bei der Ankündigung dieses Spektakels nicht völlig auszurasten, sollten sich wohl kaum ausmachen lassen - und so geht es mir im Nachhinein auch.



Alleine vor dem Hintergrund, dass BIG BIG TRAIN eine Fülle von doch recht unterschiedlichem Material zusammengestellt hat und der Katalog unter anderem auch wegen der starken Kontraste spannend geblieben ist, dürfte sich die Band schwer getan haben, die Songauswahl für alle Geschmäcker passend zu machen. Dass der Schwerpunkt daher auf den etwas ruhigeren Epen liegt und die verspielten Passagen immer nur kurzzeitig aufflackern, mag vielleicht auch dem momentane Geschmack bzw. der jüngeren Entwicklung der Briten geschuldet sein. Immerhin sind viele Kompositionen neueren Datums in die Setliste gekommen, dazu auch ein längeres Akustik-Medley und mit 'Keeper Of Abbeys' und 'Telling The Bees' die Songs mit den vielleicht schönsten Melodiebögen in der gesamten Bandhistorie. Lediglich zum Ende des regulären Sets, hier auf dem zweiten Silberling zu finden, blickt man etwas weiter zurück und setzt mit einem fantastischen 'Victorian Brickwork' auch einen würdigen Schlusspunkt.



Auffällig bei der Installation des neuen Line-ups ist derweil die veränderte Verteilung des Aufgabenspektrums. So kommt Tausendsassa und Schlagzeug-Genie Nick D'Virgilio zu deutlich mehr Gesangspassagen und übernimmt phasenweise auch die Leadvocals, wodurch völlig neue Spielräume entstehen, die BIG BIG TRAIN bis dato ungenutzt gelassen hat. Auch Keyboarder Holldorff kann sich sehr gut einbringen und verändert in seinen gelegentlichen Improvisationen sogar Kerninhalte der regulären Stücke.



Die Spannung ist daher auch über die gesamte Spieldauer von annähernd drei Stunden geboten, gleichzeitig aber auch ein Rausch an Gänsehautmomenten, denen man als Verfechter des melodischen Progressive Rocks sofort erlegen ist. Es mag zwar sicherlich zutreffen, dass sich die Band in den vergangenen Jahren verändert hat und auch deutlich zugänglicher geworden ist. An der Tatsache, dass BIG BIG TRAIN immer noch ein großer Player in diesem Business ist, hat sich jedoch nichts geändert. Einen besseren Beweis als dieses üppige Live-Package (welches übrigens alle Nummern auch auf der beigefügten Blu-ray bereithält), hätte die Band dieser Tage gar nicht liefern können - außer natürlich auf der gerade stattfindenden Europatournee!