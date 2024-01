Industrial oder doch eher Industriemüll?

Mit "Latomie" bringt BATHORY LEGION bereits das dreizehnte Album seit dem Debüt im Jahr 2005 auf den Markt. In der Draufsicht scheint sich das Projekt des Namensgebers mit dem gleichnamigen Pseudonym also schon diverse Fleißkärtchen verdient zu haben. Schaut man allerdings näher auf den kreativen Output, den das Soloprojekt auf "Latomie" bietet, darf man auch ruhigen Gewissens die Theorie vertreten, dass der römische Solokünstler sich hin und wieder vor den PC setzt, einige Noise-Collagen in Samples verwandelt und einfach mal schaut, was dabei herumkommt, um es dann auch posthum zu veröffentlichen.

Was in den Augen vieler wie die ultimative künstlerische Freiheit klingen mag, wird aus der Perspektive anderer wie der reine Soundmüll aus der Feder eines technisch versierten, aber doch arg uninspirierten Industrial-Bekenners klingen. Und an dieser Stelle müssen wir uns wohl oder übel auch der zuletzt genannten These anschließen.

Schaut man nämlich einmal genauer, was BATHORY LEGION auf "Latomie" platziert hat, ist man länger mit der Entscheidung beschäftigt, ob man die Platte nun nur nervig oder sogar direkt richtig anstrengend findet. Das eintönige Noise-Raunen mag anfangs zwar noch einige Spannungsmomente hervorrufen, doch sehr bald wird klar, dass die meisten Songs in ihren Arrangements ausschließlich aus einer monotonen Linie bestehen. Variabilität ist ebenso Fehlanzeige wie jeglicher musikalischer Reiz. Die klangliche Entfremdung mag dem Genre zwar gewissermaßen angepasst sein, doch zwischen experimentellen Drone-Strukturen und dem Einerlei auf "Latomie" liegen dennoch Welten. Lediglich in 'Resonating Pandemonium' werden mal ein paar andere Variablen in die Waagschale gelegt, die dann auch einen gewissen zündenden Effekt haben. Wirklich beeindruckend ist aber auch dies nicht, weshalb man die neue Scheibe von BATHOY LEGION beruhigt zu den Akten legen darf. Spaß macht das nämlich absolut nicht.