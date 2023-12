Feiner Blues Rock aus Großbritannien.

Ein Blick auf das Bandlogo der Briten BAD TOUCH reicht aus, um die musikalische Inspirationquelle der Rocker zu erahnen, denn die beiden Blitze, die in die Buchstaben eingearbeitet wurden, sehen doch verdächtig nach einer Verneigung vor den australischen Starkstrom-Anbetern AC/DC aus. War die Band um Fronter Stevie Westwood gerade zu Beginn ihrer Karriere noch stark im Rock der Siebziger verwurzelt, hat sich über die bisherigen sechs Studioalbum aber auch einiges am Bandsound verändert. Den vorläufigen Endpunkt dieser Entwicklung können wir nun auf dem neusten Langdreher "Bittersweet Satisfaction" bewundern, der uns insgesamt zehn frische Kompositionen präsentiert.



Schon der Opener 'Slip Away' demonstriert dabei eindrucksvoll, dass der Fünfer zwar weiter seine Wurzeln tief in den Siebzigern hat, gleichzeitig seinem Sound aber auch eine ordentliche Portion modernen Pop-Appeal verpasst hat. So könnte das flotte Gitarren-Intro etwa dem Arsenal von Jimmy Page entliehen sein, doch spätestens wenn die komplette Band einsetzt, bewegen wir uns schnell in modernen Blues-Rock-Gefilden und müssen zwangsweise an Acts wie THE DEAD DASIES denken. Garniert wird das Ganze von einer ausladenden Hookline, die sofort im Ohr bleibt und den Track direkt zu einem ersten Volltreffer macht. 'This Life' groovt dagegen etwas entspannter und stützt sich auf einen soliden Backbeat von Drummer George Drewry, dem ein solides Bass-Fundament von Michael Bailey zur Seite gestellt wird. Auf selbigem können sich Daniel Seekings und Rob Glendinning an den Sechssaitern austoben, um Steve ein harmonisches Fundament zu bereiten, auf dem der Fronter die nächste Ohrwurm-Hookline servieren kann.



Generell sind die Eingängigkeit der Kompositionen und auch der sehr gelungene Balanceakt zwischen moderner Poppigkeit und klassischer Rock-DNA die größten Stärken der Briten, die neben den bereits erwähnten Tracks noch zahlreiche weitere Hits abliefern. 'Spend My Days' etwa, ist eine herrlich beschwingte Halbballade, während der Titeltrack mit seinem Stop-And-Go-Rhythmus und dezentem Country-Einfluss die Brücke in Richtung Nashville schlägt, gleichzeitig aber auch wieder einen sowas von fiesen Ohrwurm serviert, dass man nach vier Tracks eigentlich schon nicht mehr weiß, welchen Refrain man denn nun im Kopf vor sich hin summen soll. Zugegeben, danach wird "Bittersweet Satisfaction" in der zweiten Hälfte auch gerne etwas sperriger und introvertierter, doch auch eher dynamische Rocker wie 'This Life' oder Balladen im Stile von 'Come Back Again' haben ihre Momente, auch wenn dieses beschwingte Party-Feeling der ersten Minuten nicht mehr so ganz durchkommt.



Insgesamt macht das "Bittersweet Satisfaction" zu einem hervorragenden, kurzweiligen und sehr unterhaltsamen Album, mit dem sich BAD TOUCH schnell einen Platz auf meiner Rock-Merkliste erspielt hat. Vor den Zeilen dieser Rezension flog der Fünfer nämlich noch komplett unter meinem Radar, was sich nun aber definitiv geändert hat. Und auch ihr solltet hier mal ein Ohr riskieren, wenn ihr euch musikalisch in den Siebzigern zuhause fühlt, gleichzeitig euren bluesigen Rock aber auch mit einem modernen Touch mögt.