Traummalereien mit Soundtrack-Atmosphäre.

AYTHIS ist der Name des Soloprojekts der niederländischen Solokünstlerin Carline van Roos, die dieser Tage vor allem auf sich aufmerksam machen kann, weil sie parallel zwei Alben ins Rennen schickt, auf denen sie dem Vernehmen nach unterschiedliche Schwerpunkte setzt. Den Auftakt macht hierbei "Lost Lighthouse", ein still orchestrierter, meist hypnotischer Soundtrack, der in erster Linie auf sanften Synthie-Flächen und der eindringlichen Stimme der Sängerin beruht und es binnen weniger Minuten tatsächlich schafft, sich für einen Augenblick wegreißen und die melancholischen Noten von AYTHIS an sich heranzulassen.



"Lost Lighthouse" ist in erster Linie ein sehr stiller Anker, ein Hort von verträumten Soundscapes und einigen Filmscore-tauglichen Arrangements, in die sich Madame van Roos gelegentlich einklinkt, um der Sache einen weltlichen Touch zu geben. Vereinzelnte Ethno-Klänge halten Einzug in die malerische musikalische Traumwelt, dezente Anleihen an die rein instrumentalen Passagen früherer WITHIN TEMPTATION-Nummern können aufgenommen werden. Wenn die Künstlerin schließlich nur von einem Piano begleitet ihre feinfühlige Stimme mit einem zerbrechlichen Timbre in den Vordergrund stellt ('Only Shadow Beneath Your Gaze'), ist man für einen Momeent wirklich tief berührt.



Leider stehen den zauberhaften Melodien hin und wieder jedoch auch kleine Defizite hinsichtlich der hier arrangierten Spannungsbögen entgegen. AYTHIS setzt sich zwar zum Ziel, die hypnotische Wirkung der Songs in den Fokus zu rücken, doch so manches Mal fehlt hier eine gewisse Dynamik, die zwischen Elegie und Lethargie vermitteln könnte. Dies ist insofern nicht weiter tragisch, da die Klangflächen wirklich toll aufbereitet sind und van Roos diese auch betörend zu füllen weiß, aber im Großen und Ganzen könnte gerade im mittleren Part von "Lost Lighthouse" etwas mehr Bewegung vorhanden sein, um eine leichte Grundanspannung zu bewahren. Dennoch: Mit dem Auftakt ihres doppelten Releases bringt sich die niederländische Künstlerin in eine gute Position und lädt in die verzückende Welt schlichtweg schöner Klänge ein.