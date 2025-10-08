Ick hör Brachialität zwitschern!

Die eigentlichen Ideen hinter dem neuen Album von AUTHOR & PUNISHER kann man im Nachhinein nur schwer nachvollziehen. Mastermind Tristan Shone kündigte bereits im Vorfeld an, dass der Gesang der Vögel ihn maßgeblich inspiriert habe und er die Idee verfolge, diesen mit tonnenschweren Riffs musikalisch neu zu interpretieren. Inwieweit Lerche und Krähe in diesem fetten Sludge-Monstrum, das unter dem Titel "Nocturnal Birding" auf den Markt kommen wird, tatsächlich präsent sind, wird der Songschreiber wohl nur selbst wissen und erkennen können.



Denn statt munterem Gezwitscher gibt es in den acht neuen Songs Industrial-basierten Doom Metal mit harschen Sludge-Gitarren und post-metallischen, teils auch post-apokalytischen Farbtupfern, die in der Regel sehr düster ausfallen und die heimische Waldatmosphäre als einflussreiches Mitbringsel eigentlich schon absurd erscheinen lassen.



Verlassen wir also mal die inspirativen Themenwelten und beschäftigen uns mit dem musikalischen Output von AUTHOR & PUNISHER - der bringt Gewalt, Aggression und Verderben. Shone und seine Mannschaft erschaffen ein allzu niederträchtiges Klangbild, bei dem Gift und Galle eine permanente Rolle spielen, abartige Stimmungen und unkontrollierte Wut aber ebenfalls Thema sind. Lediglich der Umstand, dass "Nocturnal Birding" das Tempo höchst selten variiert und die Band fortwährend im schleppenden Midtempo-Groove arbeitet, mindert die Intensität ein bisschen, weil diese Vorgehensweise einen direkten Einfluss auf die Dynamik des Gesamtwerkes hat.



Für sich betrachtet ist jeder Song aber ein echter (im wahrsten Sinne des Wortes) Gewaltakt, der gelegentlich vermuten lässt, dass Al Jourgensen letztlich wesentlich mehr Einfluss auf die Platte hatte als jeder noch so liebliche Gesang der gefiederten Freunde.



Bemerkenswert ist unterdessen, wie AUTHOR & PUNISHER die unterschiedlichsten Fragmente so treffend in Balance bringt, dass die stilistische Freiheit nie gefährdet wird. Industrial Metal ist der Kern der neuen Kompositionen, doch drumherum darf gerne in alle Richtungen experimentiert werden, so dass selbst moderner Death Metal bisweilen ein Thema ist, mit dem sich die Band eingehender als zuvor beschäftigt. Dass so manche moderne Hardcore-Note einfließt, Post Metal ein enger Vertrauter bleibt und Doom eine heimliche Vorliebe ist, daraus hatte die Truppe in der Vergangenheit schon keinen Hehl gemacht und auch diesmal findet dieser Mix in beachtlicher Form statt.



Keine Grenzen, lediglich beim allgemeinen Tempo - dafür steht "Nocturnal Birding" und AUTHOR & PUNISHER in Jahr 2025. In Kürze wird die Band hierzulande auf Tour zu erleben sein, dann hofftentlich auch mit vielen neuen Songs dieses brutalen Kleinods!