Auf diese Band ist immer noch Verlass!

Man mag sicherlich darüber streiten dürfen, ob die aktuelle ASSASSIN-Besetzung überhaupt noch unter dem bestehenden Namen agieren darf, schließlich ist lediglich Gitarrist Jürgen Scholz noch vom Original-Line-up der Düsseldorfer Thrash-Legende übrig geblieben. Allerdings haben die jüngsten Live-Shows bewiesen, dass die neue Formation den alten Klassikern durchaus gewachsen ist und auch als Songwriting-Team bestens funktioniert. Um die bevorstehenden Gigs mit frischem Material bedienen zu können, hat das jetzige Quartett daher auch mal wieder ein Studio von innen gesehen und erstmalig in der Geschichte der Rheinländer eine EP eingetrümmert, die nicht nur den eigentlichen Bandkult aufrechterhalten kann, sondern auch ohne größere Probleme den Erwartungen an den Thrash Metal des Jahres 2024 gerecht wird. -Das ist wohl die wichtigste Botschaft, die Scholz und sein Team mit "Skullblast" senden können.



Das freche 'Blood For Blood' und das sehr energische Titelstück machen jedenfalls schnell klar, dass mit ASSASSIN immer noch gerechnet werden darf. Auch das rasante 'In And Out By The Tide' und der fette Brecher 'Cut Your (Own) Throat' spielen immer noch in einer Liga, die große Teile des Thrash-Business' nie erreichen werden. Lediglich das Cover von FLEETWOOD MACs 'The Green Manalishi (With The Two Pronged Crown)', bekannt unter anderem auch aus dem Hause JUDAS PRIEST, will sich nicht so recht einfügen, weil der Brückenschlag zu etwas brutalerem Geschredder hier ein wenig deplatziert wirkt. Nimmt man aber das eigene Material als Maßstab, ist "Skullblast" eine womöglich zu erwartende, aber dennoch überraschend starke Granate geworden, mit denen sich ASSASSIN auch auf dem Plattenteller wieder formidabel zurückmeldet. Die nächsten Shows dürfen also kommen und gerne auch mit neuem Stoff gepflastert werden!