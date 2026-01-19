Ein Fest für alle Sinne!

All die unterschiedlichen Gedanken zu sortieren, die einem im ersten Durchgang des neuen ASH WING-Albums durch den Kopf gehen, scheint beinahe unmöglich. Bereits die Vielfalt der möglichen und tatsächlichen Einflüsse des Debüts könnte viele Kapitel füllen, die Variation in Stilistik und Performance schließt sich hier unmittelbar an, und wenn man dann noch die Dramaturgie, die gelegentliche Theatralik und vor allem die Leidenschaft in Augenschein nimmt, die sich hinter dem Erstling jener Truppe versammelt befinden, die zuletzt noch als C-SIDES PROJECT unterwegs war, sind Gänsehaut, Begeisterung und so manche Freudenträne eigentlich schon garantiert.

Starten wir also mit den einzelnen Details und hier vor allem mit dem Gesang, der nicht selten die Frage aufwirft, ob Kate Bush möglicherweise eine gelegentliuche Stippvisite im ASH WING-Studiuo eingelegt und an den besonders sonnigen Tagen gleich noch Tori Amos mitgebracht hat. Frontdame Sian Elson ist nicht nur die Stimme dieser Band, sondern Aushängeschild, emotionaler Dauerbrenner und Ausnahmekünstlerin zugleich, Lenkerin und Denkerin in allen neuen Kompositionen, aber auch Wegweiserin und unkonventionelle Mitstreiterin, ja eigentlich eine Dame mit so vielen Fähigkeiten in ihrem Organ, dass man gar nicht mehr von ihren Lippen wegkommt. Dieses Album ist an sich schon extrem hörenswert, aber es wäre sicher nicht so gigantisch, würde Mrs. Elson hier nicht solch einen fantastischen Job machen, das steht definitiv fest!

Rein musikalisch bekommt sie allerdings auch den nötigten Spielraum, sich richtig auszutoben: herrliche Akustikparts wechseln sich mit psychedelisch gefärbten, nicht selten von PINK FLOYD inspirierten Passagen ab, LED ZEPPELINs 'Kashmir' ist bei den manchmal doch recht offensiven Gitarrenparts der inspirative Dauerbrenner, der von jazzigen Arrangements ebenso gerne abgelöst wird wie von beschwingten Art-Pop-Momenten und teilsymphonischen Prog-Rock-Strukturen, die sich ohnehin an jeder Ecke wiederfinden. Und wenn dann noch ein paar Blues-Fragmente auftauchen, alternative Saiten mit folkigen Kontrasten arbeiten und dieses Chamäleon am Mikro immer wieder neue Klanglandschaften erkundet, weiß man nie so genau, wie man gerade seine Aufmerksamkeit priorisieren soll. Doch "Ash Wing" ist nie überfrachtet oder gar überfordernd, sondern mit so vielen eleganten Richtungswechseln versehen, dass man binnen weniger Sekunden völlig weggetreten ist und ohne externen Impuls kaum mehr in die Realität zurückkommen kann - oder gar möchte!

ASH WING ist ein neues, recht junges Projekt, aber eines mit so unglaublich viel Potenzial und musikalischer Schönheit, dass ich bereits zur Veröffentlichung des Debüts immens ergriffen und bewegt bin. Instrumental ist die Platte bereits eine Wucht, in Kombination mit dem phänomenalen Gesang jedoch erst ein echtes Meisterwerk!