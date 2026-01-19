ASH WING - Ash Wing

Ash Wing

Mehr über Ash Wing

Genre:
Progressive Rock / Art Pop
∅-Note:
9.50
Label:
White Knight Records / Just For Kicks
Release:
21.11.2025

    < 5 Wertungen

    1. Millennia
    2. From My Window
    3. It's All Change
    4. Shadow Of The Crows
    5. In Our Darkness
    6. Why You Run Your Circles
    7. Only You Know
    8. Thin Disguise
    9. The Fox And The Crow

